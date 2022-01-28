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Fenerbahçeli Valencia'ya insanlık dışı faul! Bir anda yere yığıldı! Maçın hakemi kırmızı kart gösterdi ama...

28.01.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan maça Fenerbahçeli Enner Valencia ve Liverpool'un yıldız kalecisi Alisson Becker'in faul pozisyonu damga vurdu. Bir pozisyonda kalesinden çıkan Alisson Becker, topa hamle yapmak yerine Valencia'nın tam boynuna tekme atınca tecrübeli oyuncu yere yığıldı. Bu olayın ardından saha bir anda karıştı. Maçın hakemi Alisson'a direkt olarak kırmızı kart gösterdi. Daha sonra VAR tarafından uyarılan hakem kırmızı kartı iptal edip sarı kart verdi.

Fenerbahçeli Valencia'ya insanlık dışı faul! Bir anda yere yığıldı! Maçın hakemi kırmızı kart gösterdi ama...
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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2020 Dünya Kupası elemelerinde skandal bir olay yaşandı. Ekvador ile Brezilya'nın karşı karşıya geldiği maç 1-1'lik eşitlikle sonlandı. 2 takımdan da birer oyuncunun kırmızı kart gördüğü maça Enner Valencia ve Alisson Becker'in faul pozisyonu damga vurdu.

İNSANLIK DIŞI FAUL

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Ekvador'un geliştirdiği bir atakta kaleciyle karşı karşıya kalan Fenerbahçeli Enner Valencia, Alisson Becker'in kaleden ayrılıp topa müdahale etmek istemesiyle yerde kaldı. Alisson, topa vurmak isterken Valencia'nın tam boynuna uçan tekme attı. Bu darbe sonrası yere yığılan tecrübeli futbolcu için sağlık ekipleri oyuna girdi. Sahanın karıştığı bu olayın ardından maçın hakemi Alisson'u kırmızı kartla oyun dışına attı.

VAR ÇAĞIRDI, KIRMIZI KARTI İPTAL ETTİ

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Maçın hakeminin Alisson Becker'e gösterdiği kırmızı kart VAR tarafından uyarılarak sarı karta döndürüldü. Dünya basınında büyük skandal olarak görülen bu olay çok konuşuldu. Ekvador basınında ise Alisson'un Valencia'ya yaptığı harekete ''İnsalık dışı faul'' olarak manşetler atıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Liverpool Brezilya Ekvador Enner Valencia
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