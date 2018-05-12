Fenerbahçeli yıldız Giuliano'dan Şenol Güneş'e suçlama

Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano şampiyonluk yarışından kupada Beşiktaş ile yaşanan olaylara kadar geniş bir değerlendirme yaptı.
Fenerbahçe’nin zirve yarışını yorumlayan 28 yaşındaki oyuncu, “Şu anda 3 ihtimal var. Lig şampiyonluğu ya da Şampiyonlar Ligi en iyi ihtimaller. Şampiyon da olabiliriz, Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi’ne de gidebiliriz” dedi.
"Hiçbir şey olmadığı halde..."
Giuliano, Beşiktaş ile Türkiye Kupası’nda yaşanan olaylar için, “Provoke ettikleri bir durum vardı. Hocaları hiçbir şey olmadığı halde sıkıntı yaşamış gibi hareket, tavır yaptı. Ve sahaya çıkmadılar” ifadelerini kullandı.
Derbide ne yaşanmıştı?
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti. Şenol Güneş’in kafasına gelen cisimle yaralanmasının ardından Mete Kalkavan ve yardımcıları soyunma odasına gitmiş ve talimatlar gereği geri çıkmamıştı. TFF de maçın kaldığı yerden seyircisin oynatılmasına karar vermiş ancak siyah-beyazlılar maça çıkmayarak hükmen yenik mağlup ilan edilmişti. (YENİ ŞAFAK)
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