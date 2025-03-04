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Fenerbahçeli yıldız savcılıktan gelen haberle şaşkına döndü! Hakkında soruşturma başlatıldı... Suçu herkesi şaşırttı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.03.2025 16:06
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin yıldız ismi ülkesinden gelen haberle sarsıldı. Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli ismi Dominik Livakovic hakkında savcılık soruşturma başlattı. İşte detaylar...

Fenerbahçeli yıldız savcılıktan gelen haberle şaşkına döndü! Hakkında soruşturma başlatıldı... Suçu herkesi şaşırttı
Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formadan uzak kalan ve formayı İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Dominik Livakovic ülkesinden gelen haberle adeta bir şok yaşadı.

SAVCILIK SORUŞTURMA AÇTI

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Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki Muraj Köyü'nde tarihi alanda düzenleme yaptığı iddia edilen Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'e Zadar Savcılığı soruşturma açtı.

SURLARI KAZMAKLA SUÇLANDI

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Hırvat basınında yer alan haberlere göre; Livakovic, UNESCO'nun kültür mirası olarak gördüğü surları kazmakla suçlandı. Yetkililerin inşaat alanında polis nezaretinde inceleme yaptıkları ve inşaatı mühürledikleri, kazı sırasında kültür varlığı olarak korunan surun zarar gördüğü de belirtildi.

Zadarnews.hr'nin haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Devlet müfettişliği itilaflı şantiyeyi denetim planına dahil edeceğini duyurdu. Alandaki inşaat çalışmalarının izinsiz bir şekilde yürütüldüğü ve herhangi bir tabela bulunmadığı görüldü."

"Saha çalışmaları Dominik Livakovic'in babası olan USKO sanığı ve davalı Zdravko Livakovic tarafından koordine ediliyor."

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soruşturma son dakika fenerbahçe Dominik Livakovic
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