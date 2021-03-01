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Fenerbahçeli yıldızdan Trabzonspor maçı sonrası olay paylaşım!

01.03.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli yıldızdan Trabzonspor maçı sonrası olay paylaşım!

Spor Toto Süper Lig'in 27.hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup edip şampiyonluk yarışına tutundu. Zorlu maçta sonradan oyuna giren ve gol öncesi kritik bir top kazanarak Pelkas'a asist yapan Ferdi Kadıoğlu, maç sonrası çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Genç futbolcu gelen tepkilerin ardından paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Süper Lig'in belki de şu haftaya kadarki en kritik maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler zorlu deplasmandan 1-0 galip ayrılarak zirveye tutundu ve rakibini şampiyonluk yarışının dışına itti.

OYUNA GİRDİKTEN 2 DAKİKA SONRA ASİSTİ YAPTI

Kritik maçta 74.dakikada Osayi-Samuel'in yerine oyuna dahil olan Ferdi Kadıoğlu, sahaya girdikten 2 dakika sonra orta sahada Serkan Asan'dan topu çalarak Pelkas'a asist yaptı ve Fenerbahçe'nin galibiyetinde çok önemli bir rol oynadı.

MAÇ SONRASI OLAY PAYLAŞIM

21 yaşındaki kanat oyuncusunun maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise gündeme oturdu. Ferdi Kadıoğlu, bir taraftarın yaptığı paylaşımı alıntılayarak Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na taş attı.

ferdi-paylaşım

TEPKİLER ÜZERİNE SİLMEK ZORUNDA KALDI

Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığı paylaşımda "Galatasaray'ın boş övdüğü Kerem de kimmiş! Alın size Ferdi Kadıoğlu" ifadeleri yer alırken genç futbolcu gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı. (Akşam)


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hadi bakalım buna da ceza verebilecek misiniz
şu çocuk bankp oynamalı dikine oynuyor
Kulubu gibi ahlak yoksunu bir topçu nasıl bir araya toplanıyor bu insanlar hayret

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