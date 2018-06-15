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Fenerbahçeli yönetici Erol Bilecik'ten Aykut Kocaman paylaşımı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.06.2018 08:47 | Son Güncelleme

Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik'in sosyal medya hesabından bir takipçinin "Bayram hediyesi olarak Aykut Kocaman'ı kovabilirsiniz" şeklindeki yorumu beğenmesi twitter'da büyük yankı uyandırdı. Bilecik, ardından twitter hesabından konu ile ilgili bir açıklama yaptı ve yanlış anlaşılma olduğunu belirtti.

Fenerbahçeli yönetici Erol Bilecik'ten Aykut Kocaman paylaşımı

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından yönetim kurulu üyesi olan TÜSİAD başkanı Erol Bilecik'in twitter hesabından yaptığı bir beğeni twitter'da gündeme oturdu. Bilecik, bir takipçisinin "Bayram hediyesi olarak Aykut Kocaman'ı kovabilirsiniz" şeklindeki yorumu beğenince sosyal medyada yankı uyandıran bu hareketin ardından Erol Bilecik bir açıklama yaptı ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğini açıkladı.

Erol Bilecik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Takipçilerimin bayram tebriklerini beğenirken bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğimi gördüm. Sehven yaptığım bir beğeninin takımımızın teknik yapılanmasına ilişkin yorumum olarak algılandığını fark ettim. Beğenimin maksadı yalnızca bir bayram tebriğine yanıt vermektir.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe aykut kocaman Spor Toto Süper Lig

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