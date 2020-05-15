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  4. Fenerbahçeli yönetici koronavirüse yakalandığını açıkladı

Fenerbahçeli yönetici koronavirüse yakalandığını açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.05.2020 15:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçeli yönetici koronavirüse yakalandığını açıkladı

Ayrıntılar geliyor...

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