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Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaray'a gönderme: Cincon

07.12.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı yendikleri maçın ardından soyunma odasında bir konuşma gerçekleştirdi.

Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaray'a gönderme: Cincon

Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımlarının tarihte ilk kez karşı karşıya geldiği ve kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanan özel maçı, sarı-lacivertiler 7-0 kazandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik maçın ardından soyunma odasında bir konuşma yaptı.

Erol Bilecik, "Acımasız davrandık. Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız." ifadelerini kullandı.

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