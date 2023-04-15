SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçeli yöneticilerden Atilla Karaoğlan’a sert tepki!

Fenerbahçeli yöneticilerden Atilla Karaoğlan’a sert tepki!

15.04.2023 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısının tamamlanmasıyla Fenerbahçeli yöneticiler Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki saha kenarına gelerek, müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan ve ekibine tepki gösterdi.

Fenerbahçeli yöneticilerden Atilla Karaoğlan’a sert tepki!

Fenerbahçe - MKE Ankaragücü müsabakasında tansiyon yükseldi. İlk yarının son anlarında İsmail Yüksek’in gördüğü sarı kart sonrası tribünler hakem Atilla Karaoğlan’a tepki gösterdi.

Hakem Atilla Karaoğlan’ın ilk yarının bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte gerginlik iyice tırmandı ve sarı-lacivertli yöneticiler Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki saha kenarına geldi.

1288b305-1a68-458f-9a3f-84ee75a90057

Hakem triosunun soyunma odasına girmesine engel olan Baki ve Ketenci, tepkilerini sürdürdü.

Gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı ve hakem üçlüsü soyunma odasına gitti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankaragücü maçına Arda Güler damgası!Ankaragücü maçına Arda Güler damgası!
Yılmaz Vural'dan olay olacak 'cinsellik' açıklaması: 'Bir futbolcu istediği gün...'Yılmaz Vural'dan olay olacak 'cinsellik' açıklaması: 'Bir futbolcu istediği gün...'
Bu pozisyonda bir ilk yaşandı! Gedson Fernandes...Bu pozisyonda bir ilk yaşandı! Gedson Fernandes...
Anahtar Kelimeler:
Selahattin Baki ankaragücü fenerbahçe sarı kart maçı hakemi maçın

En Çok Okunan Haberler

'Babala TV' göndermesi! Uğur'dan yanıt geldi

'Babala TV' göndermesi! Uğur'dan yanıt geldi

"Seçim ikinci tura kalırsa..." sorusunun yanıtı dikkat çekti: Yüzde 52,6

"Seçim ikinci tura kalırsa..." sorusunun yanıtı dikkat çekti: Yüzde 52,6

Ituma'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor!

Ituma'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor!

Maçta kendinden geçti! Icardi kayıtsız kalmadı...

Maçta kendinden geçti! Icardi kayıtsız kalmadı...

Ermenistan'da Azerbaycan bayrağına büyük saygısızlık!

Ermenistan'da Azerbaycan bayrağına büyük saygısızlık!

Arda Turan, ayağının tozuyla ilk transferini yapıyor!

Arda Turan, ayağının tozuyla ilk transferini yapıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.