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  4. Fenerbahçeliler saat 13:00'ü bekliyor! Arda Güler'in geleceği yapılacak bu toplantıya bağlı...

Fenerbahçeliler saat 13:00'ü bekliyor! Arda Güler'in geleceği yapılacak bu toplantıya bağlı...

21.06.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin genç yıldızı Arda Güler bugün özel bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmeden çıkacak karara göre Arda Güler'in takımda kalıp kalmayacağı belli olacak.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adını Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine yazdıran Arda Güler'in sarı-lacivertli ekipteki geleceği belli oluyor. Birçok kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, sarı-lacivertliler de genç yıldızın en az 1 sezon daha kulüpte kalmasını istiyor.

'YARIN 1'DE GÖRÜŞÜRÜZ' DEMİŞTİ

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Fenerbahçe'nin 2023/24 sezonunda giyeceği formaların lansmanında başkan Koç ile Arda Güler bir araya geldi. Keyifli anların yaşandığı lansmanda Ali Koç ile Arda Güler, yarın görüşmek üzere sözleşti. Başkan Ali Koç'un, Arda Güler'e 'yarın 1'de görüşürüz' dediği duyuldu.

GÖRÜŞME BUGÜN YAPILACAK

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Başkan Ali Koç, bugün saat 13.00'de görüşeceği Arda Güler ile şartları konuşarak sarı-lacivertli ekipte kalması için ikna etmeye çalışacak.


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Arda Güler fenerbahçe sezon formaları

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