SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçelileri korkutan istatistik! Üst üste ikinci maçta da olunca Jorge Jesus küplere bindi...

Fenerbahçelileri korkutan istatistik! Üst üste ikinci maçta da olunca Jorge Jesus küplere bindi...

12.11.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Bitexen Giresunspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını izleyenler oldukça yüksek bir tempoya şahitlik ederken, sarı - lacivertli taraftarları şaşırtan bir istatistik ortaya çıktı. Joao Pedro'nun karşılaşmanın 40. dakikasında ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla birlikte Fenerbahçe, üst üste iki hafta 1 kişi eksik kalmış oldu.

Fenerbahçelileri korkutan istatistik! Üst üste ikinci maçta da olunca Jorge Jesus küplere bindi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında büyük bir heyecan yaşandı. Sarı - lacivertliler 19. dakikada Enner Valencia'nın penaltısıyla 1-0'lık üstünlüğü sağlarken, devrenin sonlarına doğru yaşanan bir pozisyon Fenerbahçelileri korkuttu.

PEDRO KIRMIZI KART GÖRDÜ

FhXyCMaWAAApnJL (1)
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

Fenerbahçe'nin santrfor oyuncusu Joao Pedro, karşılaşmanın 40. dakikasında ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

JORGE JESUS SİNİRLENDİ

AA-20221112-29422675-29422672-FENERBAHCE_BITEXEN_GIRESUNSPOR

İtalyan futbolcunun gördüğü kırmızı kart sonrasında teknik direktör Jorge Jesus oldukça sinirlendi. Bu pozisyonun ardından sarı - lacivertlileri korkutan bir istatistik de ortaya çıktı.

GEÇEN HAFTADA DA OLMUŞTU

AA-20221107-29376853-29376847-FENERBAHCE_DEMIR_GRUP_SIVASSPOR (Large)

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta 10 kişi tamamladığı Sivasspor müsabakasının ardından Giresunspor maçında da kırmızı kartla 1 kişi eksik kaldı ve üst üste iki hafta bu durumu yaşadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne yaptın Ferdi Kadıoğlu! Rakip takımı Ronaldinho edasıyla çalıma dizdi...Ne yaptın Ferdi Kadıoğlu! Rakip takımı Ronaldinho edasıyla çalıma dizdi...
G.Saray'da maaş krizi "Dönerci benden daha çok kazanıyor" dedi, bavullarını topladı!G.Saray'da maaş krizi "Dönerci benden daha çok kazanıyor" dedi, bavullarını topladı!
İtalyanların tek aşkı Hakan Çalhanoğlu!İtalyanların tek aşkı Hakan Çalhanoğlu!
Anahtar Kelimeler:
son dakika haberler Jorge Jesus Joao Pedro fenerbahçe son dakika haberleri

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! İndirim haberi geldi

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! İndirim haberi geldi

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Her şey milli davet sonrası oldu! Jesus'tan beklenmedik Arda Güler kararı

Her şey milli davet sonrası oldu! Jesus'tan beklenmedik Arda Güler kararı

Taraflar masadan kalktı! Yönetim Gençlerbirliği'nin talebi karşısında şaşkına döndü

Taraflar masadan kalktı! Yönetim Gençlerbirliği'nin talebi karşısında şaşkına döndü

O gelişme sonrası taraftar ayaklandı! Icardi G.Saray'a veda ediyor...

O gelişme sonrası taraftar ayaklandı! Icardi G.Saray'a veda ediyor...

Maça saatler kala yaşandı... Açıklamalar olay olmuştu! G.Saray'ın yıldızı kadro dışı

Maça saatler kala yaşandı... Açıklamalar olay olmuştu! G.Saray'ın yıldızı kadro dışı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Hastalığı unutturuyor! Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Hastalığı unutturuyor! Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Sütle karıştırın ve olacakları bekleyin

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Sütle karıştırın ve olacakları bekleyin

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.