Fenerbahçelileri korkutan istatistik! Üst üste ikinci maçta da olunca Jorge Jesus küplere bindi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında büyük bir heyecan yaşandı. Sarı - lacivertliler 19. dakikada Enner Valencia'nın penaltısıyla 1-0'lık üstünlüğü sağlarken, devrenin sonlarına doğru yaşanan bir pozisyon Fenerbahçelileri korkuttu.

PEDRO KIRMIZI KART GÖRDÜ



Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

Fenerbahçe'nin santrfor oyuncusu Joao Pedro, karşılaşmanın 40. dakikasında ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

JORGE JESUS SİNİRLENDİ

İtalyan futbolcunun gördüğü kırmızı kart sonrasında teknik direktör Jorge Jesus oldukça sinirlendi. Bu pozisyonun ardından sarı - lacivertlileri korkutan bir istatistik de ortaya çıktı.

GEÇEN HAFTADA DA OLMUŞTU

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta 10 kişi tamamladığı Sivasspor müsabakasının ardından Giresunspor maçında da kırmızı kartla 1 kişi eksik kaldı ve üst üste iki hafta bu durumu yaşadı.

