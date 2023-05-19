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Fenerbahçelilerin kalbi küt küt atacak! Dünya yıldızının menajeri Trabzonspor maçını tribünden izledi! Wilfried Zaha mı geliyor?

19.05.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe transferde çok büyük oynuyor. Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Wilfried Zaha ile masaya oturan sarı-lacivertliler büyük aşama kaydetti. Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olan Wilfried Zaha'nın menajeri dün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını locadan seyretti.

Fenerbahçelilerin kalbi küt küt atacak! Dünya yıldızının menajeri Trabzonspor maçını tribünden izledi! Wilfried Zaha mı geliyor?
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Crystal Palace
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Önümüzdeki sezonun kadrosunu yavaş yavaş kurmaya başlayan Fenerbahçe'den ortalığı ayağa kaldıracak bir hamle geldi. Wilfried Zaha'nın menajerini İstanbul'a davet eden sarı-lacivertliler bu transferde büyük aşama kaydetti.

PİYASA DEĞERİ 27 MİLYON EURO

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha, takımının önerdiği yeni sözleşme teklifini reddetti. Önümüzdeki sezon başka bir takımda forma giymek istediğini duyuran yıldız oyuncunun piyasa değeri 27 milyon euro civarında. 30 yaşındaki forvet oyuncusunun Avrupa'dan birçok talibi bulunuyor.

ŞAMPİYON OLMAK İSTİYOR

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Wilfried Zaha, kariyerinin sonlarına doğru şampiyonluğa oynayan bir takımda mücadele etmek istediği için Crystal Palace'tan gelen teklifi reddetti. Arabistan'dan yapılan teklifi de elinin tersiyle iten Zaha, Avrupa'da bir takımda forma giymek istiyor.

10 MİLYON İMZA PARASI, 5 MİLYON MAAŞ

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Crystal Palace’la sözleşmesi sona erecek Zaha’nın kendisine talip olan kulüplerden ilk isteği; 10 milyon Euro imza parası, 5 milyon Euro yıllık maaş...


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