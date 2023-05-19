Fenerbahçelilerin kalbi küt küt atacak! Dünya yıldızının menajeri Trabzonspor maçını tribünden izledi! Wilfried Zaha mı geliyor?

Önümüzdeki sezonun kadrosunu yavaş yavaş kurmaya başlayan Fenerbahçe'den ortalığı ayağa kaldıracak bir hamle geldi. Wilfried Zaha'nın menajerini İstanbul'a davet eden sarı-lacivertliler bu transferde büyük aşama kaydetti.

PİYASA DEĞERİ 27 MİLYON EURO

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha, takımının önerdiği yeni sözleşme teklifini reddetti. Önümüzdeki sezon başka bir takımda forma giymek istediğini duyuran yıldız oyuncunun piyasa değeri 27 milyon euro civarında. 30 yaşındaki forvet oyuncusunun Avrupa'dan birçok talibi bulunuyor.

ŞAMPİYON OLMAK İSTİYOR

Wilfried Zaha, kariyerinin sonlarına doğru şampiyonluğa oynayan bir takımda mücadele etmek istediği için Crystal Palace'tan gelen teklifi reddetti. Arabistan'dan yapılan teklifi de elinin tersiyle iten Zaha, Avrupa'da bir takımda forma giymek istiyor.

10 MİLYON İMZA PARASI, 5 MİLYON MAAŞ

Crystal Palace’la sözleşmesi sona erecek Zaha’nın kendisine talip olan kulüplerden ilk isteği; 10 milyon Euro imza parası, 5 milyon Euro yıllık maaş...



