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Fenerbahçelilerin sevgilisi Enner Valencia'dan açıklama var! "Takımda kalacak mısın?" sorusunu cevapladı ve Galatasaraylı taraftarlarla ilgili konuştu...

25.01.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor'u son anlarda bulduğu golle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 41'e yükseltmiş ve ikinci sırada yer alarak lider Galatasaray'ı takibini sürdürmüştü. Sarı - lacivertlilerin bu sezon en golcü ismi konumunda bulunan Enner Valencia'nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenileyip yenilemeyeceği merak ediliyordu. Ekvadorlu yıldızdan flaş bir açıklama geldi.

Fenerbahçelilerin sevgilisi Enner Valencia'dan açıklama var! "Takımda kalacak mısın?" sorusunu cevapladı ve Galatasaraylı taraftarlarla ilgili konuştu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 41 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemini Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadroya katarak açan sarı - lacivertliler, PSV'den Bruma'nın bonservisini almış ve İsmail Yüksek'in de sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmıştı. Kontratı sona erecek olan oyuncularıyla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın da geleceği merak ediliyordu.

Ekvadorlu yıldız, ülkesinin basınına Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağına dair flaş açıklamalarda bulundu. Kariyerine sarı - lacivertlilerde devam etmek istediğini dile getiren golcü oyuncu, Galatasaraylı taraftarla ilgili de konuştu. İşte o sözler...

"KALMAK İSTİYORUM AMA..."

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"Fenerbahçe'de kalmak istiyorum, insanlar bana ve aileme karşı çok saygılılar. Ancak benim Fenerbahçe'de kalmam, kulübün ne istediğine de bağlı."

"ŞAMPİYONLUK KAZANMAYI HEDEFLİYORUM"

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"Fenerbahçe ile kupa kazanmayı çok isterim. Buradaki üçüncü senem ve bir şampiyonluk kazanmak istiyorum."

"GALATASARAY TARAFTARLARIYLA TANIŞIYORSUNUZ VE..."

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"Türk taraftarlar çok saygılı, Galatasaray taraftarıyla tanışıyorsunuz ve sizle fotoğraf çekilmek istiyorlar. Bunlar çok şaşırtıcı şeyler. Türkiye'de kulüplerin büyüklüğünü görebilirsiniz."


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