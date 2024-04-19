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Fenomen Banu Parlak'a haciz şoku! Güzellik merkezinin kapıları çilingir yardımıyla açıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.04.2024 07:24
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Dilan Polat'a karşı söylemleriyle dikkat çektikten sonra işyeri kurşunlanan Banu Parlak şimdi de haciz şoku yaşadı. Emrullah Erdinç'in haberine göre; sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezine 1,5 milyon liralık borç nedeniyle haciz geldi.

Fenomen Banu Parlak'a haciz şoku! Güzellik merkezinin kapıları çilingir yardımıyla açıldı

Fenomen olarak tanındıktan sonra şarkı da çıkaran, şimdilerin güzellik merkezi sahibi Banu Parlak, Dilan Polat ile yaşadığı tartışmalar ile gündeme geliyordu. Son olarak işyeri kurşunlanan Banu Parlak, Polat ailesine dava açmıştı.

HACİZ ŞOKU

Banu Parlak şimdi de haciz şoku ile karşı karşıya kaldı. Emrullah Erdinç'in haberine göre; sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezine haciz geldi.

banu parlak

1,5 MİLYON LİRALIK BORÇ

Yaklaşık 1,5 milyon liralık borç nedeniyle kapalı olan güzellik merkezi çilingir yardımıyla açıldı. İçindeki malzemelere el kondu. Ama Banu Parlak’ın kendi üzerine olan merkezleri kapattığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Banu Parlak sosyal medya
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