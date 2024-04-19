HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Soruşturmada yeni gelişme! Mahkemeden Dilan ve Engin Polat için sürpriz karar

Soruşturmada yeni gelişme! Mahkemeden Dilan ve Engin Polat için sürpriz karar

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
19.04.2024 00:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Polat soruşturmasında mahkemeden sürpriz bir karar geldi. “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu tüm şüpheliler için tahliye kararı verildi. Ancak 2 ayrı suçtan daha tutuklu bulunan Dilan Polat ve diğer şüpheliler cezaevinden çıkamayacak.

Soruşturmada yeni gelişme! Mahkemeden Dilan ve Engin Polat için sürpriz karar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlatmıştı. Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

4

TAHLİYELERİ İSTENDİ

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Halk TV'den Seyhan Yaşar'ın haberine göre Polat çifti hakkındaki soruşturma henüz tamamlanmazken bu ay yapılan tutukluluk incelemesinde Savcı, Dilan Polat, Engin Polat ve diğer tutuklu isimlerin, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan dosyanın geldiği aşama da dikkate alınarak tahliyelerini istedi. Savcı, “Örgüt kurma ve yönetme” suçu ile “kara para aklama” suçu bakımından ise dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek tutukluluklarının devamını istedi.

SÜRPRİZ KARAR

Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklu isimlerin avukatlarını dinledikten sonra tüm şüpheliler hakkında, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliye kararı verdi.

TUTUKLULUKLARI DEVAM EDECEK

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçu bakımından ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokat beşik gibi! Peş peşe artçılar meydana geldi, Naci Görür'den uyarı: 'Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı'Tokat beşik gibi! Peş peşe artçılar meydana geldi, Naci Görür'den uyarı: 'Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı'
İmam, çocuklara şiddet uyguladıİmam, çocuklara şiddet uyguladı
Tanju Özcan'ın eşi belediyeye karşı protesto eylemine katılıp meclisi bastı! "Bu akşam geç geleceğim eve"Tanju Özcan'ın eşi belediyeye karşı protesto eylemine katılıp meclisi bastı! "Bu akşam geç geleceğim eve"
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
En Çok Okunan Haberler
Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Bölge beşik gibi, çok sayıda artçı meydana geldi

Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Bölge beşik gibi, çok sayıda artçı meydana geldi

Tokat beşik gibi! Peş peşe artçılar meydana geldi, Naci Görür'den uyarı: 'Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı'

Tokat beşik gibi! Peş peşe artçılar meydana geldi, Naci Görür'den uyarı: 'Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı'

Dünya futbol tarihinde bir ilk yaşandı! İki kez sarı kart gördü oyundan atılmadı

Dünya futbol tarihinde bir ilk yaşandı! İki kez sarı kart gördü oyundan atılmadı

Tanju Özcan'ın eşi belediyeye karşı protesto eylemine katılıp meclisi bastı! "Bu akşam geç geleceğim eve"

Tanju Özcan'ın eşi belediyeye karşı protesto eylemine katılıp meclisi bastı! "Bu akşam geç geleceğim eve"

Tokat'taki 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası o paylaşım gündem oldu! 16 saat önce depremi bildiler

Tokat'taki 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası o paylaşım gündem oldu! 16 saat önce depremi bildiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.