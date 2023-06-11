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Fenomen Buse Plan parayı ödedikten sonra dolandırıldığını anladı!

11.06.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisiyle yaşadığı aşkla gündeme gelen ve daha sonra Survivor'a katılarak ünlenen fenomen Buse Plan fena dolandırıldı. 3 aylık araç kiralama bedelini ödeyen fenomen, aracı teslim alamayınca 'Dolandırıldım' diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Fenomen Buse Plan parayı ödedikten sonra dolandırıldığını anladı!

Son olarak Survivor'a katılan ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen fenomen Buse Plan fena dolandırıldı.

Araç kiralamak isteyen Buse Plan, geçtiğimiz yıl internete girerek araştırma yaptı. Bir kiralama sitesinde istediği aracı bulan Plan, telefon açarak şirket yetkilisiyle görüştü.

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Ünlü fenomen Buse Plan hayatının şokunu yaşadı! Araç kiralarken dolandırıldı
Lüks bir aracı 3 aylığına kiralamak için 13 bin TL'ye anlaşan fenomen, kendisine gönderilen IBAN numarasına havale yaptı.

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ARAÇ GELMEYİNCE ANLADI

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; para hesaba geçtikten sonra aracını isteyen Plan'ı, "Şu an hazırlanıyor" diyerek oyaladılar.

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Günler geçmesine rağmen aracı teslim alamayan genç kadın, daha önce aradığı numaranın kullanım dışı olduğunu görünce soluğu savcılıkta aldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında ünlü fenomenin parayı yatırdığı banka hesabının Yunus A. isimli genç bir adama ait olduğu ortaya çıktı.


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