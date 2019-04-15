Fenomen çiftten olay yaratan havuz pozu! Ölüme meydan okudular

Amerikalı Kelly Castille ve Kody Workman çifti positravelty isimli Instagram hesabında yayınladıkları havuz pozuyla eleştiri yağmuruna tutuldu.

Instagram'da 60 bin üzerinde takipçisi olan çift, birlikte dünyayı gezerken nefes kesen fotoğraflar çekmeyi de ihmal etmiyor.

Ancak çiftin birlikte verdiği son poz ise beğeniden çok tepki aldı. Kelly Castille ve Kody Workman, Bali'de verdikleri havuz pozuyla eleştiri yağmuruna tutuldu.

Tehlikeyi hiçe sayıp kendisini havuzun kenarından sarkıtan genç kadına yüzlerce yorum yapıldı.

İnsanları hayatlarını riske atarak fotoğraf çekmeyi özendirmekle suçlanan Amerikalı çift, açıklama yaparak "Çok yavaş ve dikkatliydik" dedi.

"Kadın neden hep fotoğraf çekimi için kendini riske atıyor?", "Fotoğraf çekilmeyi seviyorum, ancak riske değeceğini sanmıyorum" şeklinde yorumlar alan çift güvende olduklarının altını çizdi.

Insider'e konuşan Kody Workman, fotoğraf fikrinin sevgilisi Kelly'den geldiğini belirtti.

"İkimiz de bedenlerimizi iyi tanıyoruz ve sınırlarımızı biliyoruz. Birbirimize inancımız tamdı ve bunu başaracağımıza inanıyorduk." sözleriyle tepkilere yanıt veren çift yükseklikten dolayı endişe duymadıklarını ekledi.