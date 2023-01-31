Fenomen Çılgın Dondurmacı mini elbiseli müşterisiyle dans etti ortalık karıştı! Takipçileri yorum yağdırdı

Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç çıkardığı Kalbimsin, Bulamam Senden Başka ve Ahlaa Habibti şarkılarıyla birlikte müşterileriyle ettiği dansları TikTok'a yükleyerek fenomen oldu. Çılgın Dondurmacı bu kez kasığına kadar yırtmacı olan mini elbiseli müşterisiyle dans etti. O dansı TikTok'ta paylaşan Çılgın Dondurmacı yüz binlerce izlenme aldı.

MİNİ ELBİSELİ MÜŞTERİSİYLE DANSI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Çılgın Dondurmacı paylaşımlarıyla yoğun ilgi gören TikTok fenomenlerinden biri haline gelmiş durumda.

Paylaşımlarıyla izlenme rekorlar kıran Mehmet Dinç, bu kez yeşil mini elbiseli müşterisiyle dans etti.

Mehmet Dinç ile beraber derin yırtmaçlı elbisesiyle dans eden müşterisine takipçileri kayıtsız kalamadı.

Müşterinin dans ederken iç çamaşırının gözükmesini fark eden takipçilerinden "Ayrıntıyı fark edenler?" şeklinde yorumlar geldi.

Çılgın Dondurmacı; kadın müşterileriyle dondurma standının önünde kendi şarkılarıyla dans ederek çektiği videoları TikTok, YouTube ve Instagram'da yayınlıyor.

Hem Türkiye hem de yurt dışında tanınan Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç'in TikTok'ta 18, Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunurken YouTube'de ise 3 milyondan fazla abonesi bulunmakta.

Paylaşımları yoğun ilgi gören fenomen dondurmacı, kötü yorumlara da maruz kalıyor.



