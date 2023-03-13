Fenomen Çılgın Dondurmacı'nın esmer müşterisiyle dansı olay oldu! İzleyenler şaştı kaldı

Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç çıkardığı Kalbimsin, Bulamam Senden Başka ve Ahlaa Habibti şarkılarıyla birlikte müşterileriyle ettiği dansları TikTok'a yükleyerek fenomen oldu. Antalya'da bulunan dondurma dükkanında çektiği videolar ile fenomen haline gelen Çılgın Dondurmacı bu kez iç esmer müşterisiyle beraber dans etti. O anları izleyenler şaştı kaldı...

ESMER MÜŞTERİSİYLE DANS ETTİ!

Fenomen Çılgın Dondurmacı paylaşımlarıyla sosyal medyanın dikkatini çekiyor. Her paylaşımı rekor izlenmeler alan Mehmet Dinç, esmer müşterisiyle dans videosunu TikTok hesabında yayınladı.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken müşterisini izleyenler gözlerini alamadı.



Fenomen dondurmacının o paylaşımına dünyanın dört bir yanından yorum yağdı.

Çılgın Dondurmacı; kadın müşterileriyle dondurma standının önünde kendi şarkılarıyla dans ederek çektiği videoları TikTok, YouTube ve Instagram'da yayınlıyor.

Hem Türkiye hem de yurt dışında tanınan Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç'in TikTok'ta 18.6, Instagram'da 1.1 milyon takipçisi bulunurken YouTube'de ise 3 milyondan fazla abonesi bulunmakta.

Paylaşımları yoğun ilgi gören fenomen dondurmacının paylaşımları kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından kötü yorumlar alıyor.

ÇILGIN DONRUMACI NEREDE?

Mehmet Dinç'in dondurma dükkanı olan Çılgın Dondurmacı isimli işletme Antalya'nın Lara ilçesinde bulunuyor. Antalya şehir merkezine 12 km mesafede yer alan Çılgın Dondurmacı'nın Akkapark AVM önünde olduğu biliniyor.



