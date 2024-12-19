Fenomen dizi Kan Çiçekleri'nin fişi çekildi! Final tarihi belli oldu

Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen günlük diziler arasındaki fenomen yapımlardan biri olan Kan Çiçekleri dizisi için final kararı alındı.

Ömer Baykul ve Halil İbrahim Ünal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel’in başrollerini paylaştığı Kan Çiçekleri bir değişiklik olmazsa 17 Ocak’ta ekrana gelecek 434. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekimleri 10 gün sonra bitecek olan dizinin son 2 günü Mardin’de geçecek. Büyük finale hazırlanan Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel’in yeni proje görüşmeleri ise başladı.

KAN ÇİÇEKLERİ OYUNCU KADROSU:

Fenomen dizinin oyuncu kadrosunda; Barış Baktaş, Yağmur Yüksel, Nalan Örgüt, Erol Yavan, Yılmaz Ulutaş, Göksel Kayahan, Ceyda Pınar, Gökhan Gürdeyiş, Nazan Bayazıt, Dilan Düzgüner, Hasan Ballıktaş, Hilal Kuvvet, Ekrem Aral Tuna, Dilek Güler, Buse Bedir, Nuray Şerefoğlu, Oğuz Okul, Hakan Durmuş, Zeynep İkra Özköse ve Mertcan Öztürk gibi isimler yer alıyor.