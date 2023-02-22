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Fenomen Eylül Öztürk'ten takdir toplayan hareket! Depremzede aile için evini açtı

22.02.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi sonrası depremzedeler için harekete geçti. Öztürk, ilk günden beri sosyal medya hesabı üzerinden yardımlar toplayarak destek olmaya çalışıyordu. Ünlü fenomenden alkışlanacak bir hareket daha geldi ve evinin kapılarını Hataylı depremzede aile için açtı...

Fenomen Eylül Öztürk'ten takdir toplayan hareket! Depremzede aile için evini açtı

Ünlü sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarmak için ilk günden beri adeta seferber oldu. Sosyal medya üzerinden yardım çağrıları yaparak ve yardımlar toplayarak destek olan Öztürk'ten takdir toplayan bir hareket daha geldi. Öztürk, evindeki misafir odasını Hataylı depremzede aile için hazırladı...

Eylül Öztürk, Hataylı depremzede aile için adeta tüm imkanlarını seferber etti. Öztürk, evindeki misafir odasını depremzede aile için düzenledi ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ünlü fenomen "Misafir odamızı depremzedelerimiz için hazırladık. İnşallah beğenirler" sözleri ile büyük takdir topladı...

''OKUL VE EV TAMAM, GERİYE İŞ BULMAK KALDI''

Öztürk, ayrıca ailenin minik kızını okula yazdırdı ve aile içinde yeni bir ev arayışına girdi. O anları da şu sözlerle takipçileri ile paylaştı;

''Allah herkesin yardımcısı olsun vallahi. Biz ev tuttuk şimdi bu ailemize hemen okulun yanında üstelik, ama gerçekten Allah yardım etti de tüm kapılar kolaylıkla açıldı. Sahibinden eşyalı ev bulduk ki İstanbul'da pek mümkün değil. Okul da tamam şimdi geriye iş bulmak kalıyor onu da çözeceğim.''

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Annenin ve babanın öğretmen olduğu belirten Öztürk, Anadolu Yakası'nda metro hattı güzergahında iş aradıklarını da dile getirerek sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

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