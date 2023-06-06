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Fenomen Eylül Öztürk ülkeyi mi terk etti? Amerika'dan 'Yeni evimizde ilk günümüz' diyerek paylaştı

06.06.2023 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk geçtiğimiz aylarda boşanma haberleri ile gündeme gelmiş ve eşi ile sorunlarını kısa sürede çözmüştü. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim son paylaşımıyla gündem oldu. Eşi ve çocukları ile Amerika'ya giden Eylül Öztürk 'Yeni evimizde ilk günümüz' diyerek paylaşım yaptı.

Fenomen Eylül Öztürk ülkeyi mi terk etti? Amerika'dan 'Yeni evimizde ilk günümüz' diyerek paylaştı

Sevilen sosyal medya çiftlerinden biri olan Eylül Öztürk ve Barış Kenan Özkan son olarak ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Ünlü çift aralarında sorunları kısa sürede çözerek 'Her şey yolunda' mesajı vermişti.

Fenomen Eylül Öztürk şimdi de Amerika'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ünlü isim eşi ve çocukları ile birlikte Amerika'ya gitti.

Ünlü fenomenin 'Yeni evimizde ilk günümüz' diyerek yaptığı paylaşımlar akıllara 'Ülkeyi mi terk etti?' sorusunu getirdi.

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Amerika'dan ev kiraladığını açıklayan Öztürk 'İçimize sinen bir yerler bulursak oraya geçeceğiz' diyerek yeni evlerini takipçilerine gösterdi.

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Eylül Öztürk Amerika'da tuttukları evin her detayını da gösterdi. Takipçilerine ise merak ettikleri tüm konular için 'Sizinle tüm detayları paylaşacağım' dedi.

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Barış Kenan Özkan Eylül Öztürk sosyal medya

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