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  4. Fenomen Gaga Bulut tahliye oldu! Sosyal medyadan böyle duyurdu

Fenomen Gaga Bulut tahliye oldu! Sosyal medyadan böyle duyurdu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
21.09.2024 19:56
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Sosyal medyada 'Gaga Bulut' adı ile tanınan fenomen Bulut Altuğ İzmir'de yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak, oyuncu kazandırdığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve menajeri Harun Y., ile birlikte adliyeye sevk edilmişti. Fenomen isim tahliye oldu.

Fenomen Gaga Bulut tahliye oldu! Sosyal medyadan böyle duyurdu

'Gaga Bulut' adıyla tanınan fenomen Bulut Altuğ, bugün tahliye olduğunu duyurdu. Yasa dışı bahis oynadığı iddiasıyla bir süredir tutuklu bulunan Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla beraat ettiğini takipçileriyle paylaştı.

"TAHLİYE OLDUM"

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Serbest bırakıldığını takipçilerine aktaran Gaga Bulut "Ömrümden giden 2 ayın yerini dolduramam" dedi.

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Bulut, paylaşımında, "Tahliye oldum. Hakkımda yapılan haberlerin hepsi yalandı ve Türk mahkemeleri yargıladı bir suç bulunmadı ve tahliye oldum arkadaşlar. Yasa dışı bahis oynamadım bundan para kazanmadım kimseye de kazandırmadım. Günahıma girenler umarım belasını bulur. Ömrümden giden 2 ayın yerini dolduramam ama siz değerli insanlar iyi ki varsınız, sizi çok özledim" şeklinde yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı fenomen Adliye
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