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Fenomen gelin adayı Sinem Umaş hastanelik oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 10:36 | Son Güncelleme

Yıllar öncesinde ekranlara gelen ‘Gelinim Olur Musun?’ programıyla ünlenen Sinem Umaş hastaneye kaldırıldı. Hastaneden paylaşım yapan fenomen gelin adayı paylaşımlarıyla şoke etti.

Fenomen gelin adayı Sinem Umaş hastanelik oldu!

Bir döneme damga vuran ‘Gelinim Olur Musun?’ programıyla tanınan Sinem Umaş, Semra Kaynana’yla yaşadığı olaylarla gündeme gelmişti. Evlilik programının sonrasında adeta inzivaya çekilen Umaş, İşte Benim Stilim yarışmasıyla bir kez daha televizyon ekranında boy gösterdi. Yakın arkadaşı Caner Çalışır’ın ölümün ardından yaptığı çıkışla adından söz ettiren Sinem Umaş, hastaneye kaldırıldı. Eski gelin adayının sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar dikkatleri çekti.

‘NAZAR DEĞDİRDİNİZ’

sinem umaş

Mide ağrısıyla hastaneye gittiğini söyleyen Umaş hasta yatağından sitem etti. Kendisiyle ilgili kötü yorum yapanları eleştiren Umaş, “2 gündür hastanedeydim. Ne kem gözünüz varmış nazar değdirdiniz” notunu ekledi.

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Kötü bir dönemden geçtiğini ifade eden Umaş, “2 gündür hastanedeyim mide ağrısı ile gittim. 2 gün boyunca sancı çektim bugün hastaneden çıkabildim. Duygu sömürüsü en nefret ettiğim şey gün içinde yaşadığım stres, üzüntü bugün beni hastanelik etti. Asla yaşadığım kötü şeyleri göstermek huyum değil” dedi.

‘HIRSIZLARA DESTEK OLUN’

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Hayvanların yaşam hakkı konusunda çalışmalar yapmayı sürdüren Sinem Umaş, “15 köpeğe bakmak hiç kolay değil. Üstüne besleme bölgemden ameliyat için aldığım köpekler. Her gün yolumu gözleyen aç masumlar. Kendi işimin stresi, aile, arkadaş ilişkilerim derken bugün bittiğimi hissettim” diye konuştu.

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Kendi hayatına döndüğünün altını çizen Umaş, “Bana bir şey olursa köpeklerime kimse bakmaz. Maddi anlamda yetemiyorum ve artık kendimi de yıpratmak istemiyorum. Sizler gerçekten emek veren dürüst insanlara değil sizin duygularınızı sömüren durmadan ağlayan, acındıran hırsızlara destek olun. Ben artık kendimi hayatıma dönüyorum” ifadelerini kullandı.

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