Mynet Trend

Fenomen gençlerin sulama kanalında yaptıkları "sörf" ilginç anlara sahne oldu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 18.06.2019 19:56 | Son Güncelleme

Osmaniye’de sıcaktan bunalan sosyal medya fenomenleri kendi imkanları ile tasarladıkları sörf tahtalarıyla sulama kanalında düşe kalka sörf yaptılar.

Osmaniye’de yaz ayının gelmesiyle artan sıcaklar vatandaşları bunalttı. Çeşitli serinleme yöntemlerine bir yenisini ekleyen sosyal medya fenomeni üç arkadaş kendi imkanları ile tasarladıkları sörf tahtalarıyla tarım arazilerini sulamada kullanılan su kanalında otomobil ile çektikleri sörf tahtalarında düşe kalka sörf yaptılar. İlk denemelerde sörf tahtası üzerinde denge sağlayamayan gençler uzun uğraşlar sonucunda usta bir sörfçü gibi sörf yapmaya başladılar. Sörf tahtasından her düşmelerinde ise daha iyisini yapmak için ayağa kalktılar.

"GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI"

Tüm hazırlıklardan sonra gerekli güvenlik önlemlerini de alan sosyal medya fenomeni üç arkadaş sulama kanalına indirdikleri sörf tahtaları ile gönüllerince eğlendiler. Bir otomobilin yardımı ile çektikleri sörf tahtaları üzerinde denge sağlamaya çalışan fenomenler sıcaklarda serinlemeye bir yeni çeşit daha kattılar.

(İHA)

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Polis, şüpheliyi böyle vurduPolis, şüpheliyi böyle vurdu
Kadın sürücüden çekiçli saldırıKadın sürücüden çekiçli saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomen Osmaniye sulama kanalı sörf

En Çok Okunan Trend Haberler

Otostop yapan liseli kızları arabasına aldı, sonra...

Otostop yapan liseli kızları arabasına aldı, sonra...

Hatice bikinili paylaşımıyla olay oldu

Hatice bikinili paylaşımıyla olay oldu

Mahallede korku içinde yaşıyorlar! Durdurulamıyor

Mahallede korku içinde yaşıyorlar! Durdurulamıyor

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kovaladıkları ayı yavrularını böyle korudu

Kovaladıkları ayı yavrularını böyle korudu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Norveç polisi çantasında el bombası olduğunu söyleyen adamı bacağından vurdu

Polis, şüpheliyi böyle vurdu

Arjantin’de kadın sürücüden çekiçli saldırı

Kadın sürücüden çekiçli saldırı

Merkel'in titreyen görüntüleri endişe yarattı

Merkel'in titreyen görüntüleri endişe yarattı

Lunaparkta emniyet kemeri kopan kadın ölümden döndü

Lunaparkta korkunç an!

Aniden yola çıkan çocuğa otomobil çarptı! Korkunç kaza kamerada

Aniden yola çıkan çocuğa otomobil çarptı!

Bursa'da çiftçiler her gün yüzlerce meyve ağacını kesiyor

Her gün yüzlerce meyve ağacını kesiyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.