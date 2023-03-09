Fenomen İdil Naz Kaluç ceketini açıp göğüs dekolteli poz verdi! Sosyal medyadan paylaştı

Bu Tarz Benim, Big Brother gibi programlarla tanınan İdil Naz Kaluç son zamanlarda sosyal medyaya ağırlık veriyor. Paylaşımlarıyla sosyal medya fenomenlerinden biri haline gelen Kaluç, son pozuyla dikkat çekti.

DEKOLTELİ POZ VERDİ

İdil Naz Kaluç göğüs dekolteli ayna pozunu paylaştı.

1995 doğumlu İdil Naz Kaluç 28 yaşındadır.

Haliç Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda eğitim aldı.

Bu Tarz Benim programı ile tanındı.

Ancak asıl ününü ise Big Brother yarışması ile edindi.

Şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapıyor.

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...





