MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fenomen İdil Naz Kaluç ceketini açıp göğüs dekolteli poz verdi! Sosyal medyadan paylaştı

Fenomen İdil Naz Kaluç ceketini açıp göğüs dekolteli poz verdi! Sosyal medyadan paylaştı

09.03.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı yarışma programlarıyla tanınan İdil Naz Kaluç şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Kaluç, son olarak dekolteli pozunu paylaştı.

Fenomen İdil Naz Kaluç ceketini açıp göğüs dekolteli poz verdi! Sosyal medyadan paylaştı

Bu Tarz Benim, Big Brother gibi programlarla tanınan İdil Naz Kaluç son zamanlarda sosyal medyaya ağırlık veriyor. Paylaşımlarıyla sosyal medya fenomenlerinden biri haline gelen Kaluç, son pozuyla dikkat çekti.

DEKOLTELİ POZ VERDİ

İdil Naz Kaluç göğüs dekolteli ayna pozunu paylaştı.

Fenomen İdil Naz Kaluç ceketini açıp göğüs dekolteli poz verdi! Sosyal medyadan paylaştı

1995 doğumlu İdil Naz Kaluç 28 yaşındadır.

Fenomen İdil Naz Kaluç ceketini açıp göğüs dekolteli poz verdi! Sosyal medyadan paylaştı

Haliç Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda eğitim aldı.

Fenomen İdil Naz Kaluç ceketini açıp göğüs dekolteli poz verdi! Sosyal medyadan paylaştı

Bu Tarz Benim programı ile tanındı.

Snapinsta.app_1080_327507538_1640666356390665_1834544067475583810_n

Ancak asıl ününü ise Big Brother yarışması ile edindi.

Fenomen İdil Naz Kaluç ceketini açıp göğüs dekolteli poz verdi! Sosyal medyadan paylaştı

Şimdilerde sosyal medya fenomenliği yapıyor.

Fenomen İdil Naz Kaluç ceketini açıp göğüs dekolteli poz verdi! Sosyal medyadan paylaştı

İşte sosyal medya pozlarından bazıları...

Fenomen İdil Naz Kaluç ceketini açıp göğüs dekolteli poz verdi! Sosyal medyadan paylaştı

Fenomen İdil Naz Kaluç ceketini açıp göğüs dekolteli poz verdi! Sosyal medyadan paylaştı

Fenomen İdil Naz Kaluç ceketini açıp göğüs dekolteli poz verdi! Sosyal medyadan paylaştı

Fenomen İdil Naz Kaluç ceketini açıp göğüs dekolteli poz verdi! Sosyal medyadan paylaştı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılmaz Özdil'e Meral Akşener'den göndermeli destek geldi! Yılmaz Özdil'e Meral Akşener'den göndermeli destek geldi!
Dekolteli poz verdi! "Yangın yeri buralar"Dekolteli poz verdi! "Yangın yeri buralar"
Galatasaray'ın yıldızına çapkınlık tokadı! "Ne kaybettiğine bir bak!"Galatasaray'ın yıldızına çapkınlık tokadı! "Ne kaybettiğine bir bak!"
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya idil naz kaluç kimdir yaşında

En Çok Okunan Haberler

CHP ve İYİ Parti'den seçim sonuçlarıyla ilgili flaş iddia!

CHP ve İYİ Parti'den seçim sonuçlarıyla ilgili flaş iddia!

Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...

Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Evdeki altınını alan bankaya koştu: Kasalarda yer kalmadı!

Evdeki altınını alan bankaya koştu: Kasalarda yer kalmadı!

AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar

AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar

Kılıçdaroğlu kararını açıkladı! HDP'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu kararını açıkladı! HDP'den yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.