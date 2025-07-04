Fenomene tepki yağıyor! İzmir'deki yangında dumanların önünde verdiği pozlar olay oldu! Savunması pes dedirtti

Türkiye’nin farklı bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, İmren Karadeniz isimli fenomenin yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Fenomen isim yangın bölgesinin hemen önünde verdiği pozla tepki topladı.

Çektiği fotoğraflarda arka planda yanan ormanlardan yükselen dumanlar görüldü. Paylaştığı bu fotoğraflara ise “Bazı gün batımları gerçekten bambaşka hissediliyor, tıpkı bu an gibi” notunu düştü.

SAVUNMASI DA TEPKİ ÇEKTİ: "BULUT SANDIM"

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılrken binlerce kullanıcı, sert tepki gösterdi. Eleştiriler çığ gibi büyüdü. Karadeniz, daha sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Fenomen, "Ben dumanları bulut sandım, yangın olduğunu bilmiyordum" sözleriyle kendini savundu.

Şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam yapmış olduğum paylaşımda arka planda yer alan görüntünün bulut değil duman olduğunun maalesef farkında değildim. Sizlerin yorumları ile birlikte fark ederek paylaşımımı hızlıca kaldırdım. Ülkemizde yaşanan bu üzücü yangınlar ile ilgili hassasiyet taşıyan ve daha öncesinde yaptığım bir çok paylaşımda konuyla ilgili farkındalık yaratmaya çalışan biri olarak böyle bir hata yapmış olmaktan dolayı çok çok üzgünüm gerçekten.

Hiç öyle bir niyetim olmamış olsa da yaşanan üzücü yangınlara istemeden de olsa bu şekilde temas eden bir paylaşım yapmış olduğumdan dolayı herkesten özür diliyorum. Beni senelerdir tanıyanlar bunu çok iyi bilse de. Böyle bir konu içerisinde olmaktan oldukça mutsuz ve üzgünüm."