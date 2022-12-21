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Fenomen Kürşat Juan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kürşat Juan gerçek ismi ne?

21.12.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kürşat Juan lakabıyla tanınan fenomen Ümit Kürşat Yalçınkaya TikTok hesabında paylaştığı videolar ve arkadaş grubuyla ünlendi. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken fenomen "Juan" lakaplı grubun dağılmasıyla gündem olmuştu. Kısa sürede fenomen haline gelen Kürşat Juan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Fenomen Kürşat Juan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ümit Kürşat Yalçınkaya'nın hayatına dair merak edilenler ile yanıtları

Fenomen Kürşat Juan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kürşat Juan gerçek ismi ne?

Beş erkekten oluşan "Juan" grubu üyelerinden biri de Kürşat Juan lakaplı Ümit Kürşat Yalçınkaya idi. TikTok'ta 3,8 milyon takipçisi bulunan genç fenomen geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında çocuk yaştayken ailesini kaybetmesini anlatmasıyla gündem olmuştu. İçerikleri sevilen Kürşat Juan kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. İşte Kürşat Juan'ın hayatına dair detaylar...

KÜRŞAT JUAN KİMDİR, NERELİ?

Kürşat Juan adlı TikTok fenomeni sosyal medya hesaplarında aktif olarak içerik üreten ve takipçileri için çeşitli videolar çekip paylaşan bir isimdir. 5 Mayıs 1999 yılında dünyaya gelen TikTok fenomeni Kürşat Juan'ın gerçek adı Ümit Kürşat Yalçınkaya. Juan, 2019 yılında ise Türkiye Başarı Ödüllerinde en iyi çıkış yapan TikToker ödülünün sahibi oldu. Kürşat Juan'ın memleketi Artvin'dir. Artvinli olan Kürşat Juan, ailesi ile İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşamaktadır.

kürşat juann

Kürşat Juan annesini ve babasını çok küçük yaştayken kaybetmiştir. Kürşat Juan, annesini 8 yaşındayken babasını ise 15 yaşındayken kaybetmiştir. Kürşat Juan'ın 1 ablası 1 abisi var. Juan'ın ablası Artvin'de eşi ve çocukları ile birlikte yaşamını sürdürüyor. Kürşat abisi ile birlikte İstanbul, Ümraniye'de yaşamaktadır. Kürşat Juan 12 yaşında ilk Youtube kanalını açtığını ve o dönemden bu yana hayalinin fenomen olmak olduğunu belirtmişti.

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