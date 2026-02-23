Mynet Trend

Fenomen maymun Punch'ın oyuncağı yok satıyor! İşte Türkiye fiyatı

Japonya’da annesi tarafından terk edilen makak yavrusu Punch’ın sarıldığı peluş oyuncak, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kısa sürede yok satan oyuncak Türkiye’de de raflara girdi.

Ichikawa Şehir Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan altı aylık makak yavrusu Punch, doğumunun ardından annesinin ilgisiz kalması nedeniyle bakıcıların gözetimine alındı. Hayvanat bahçesi yetkilileri, annenin ilk doğumu olması ve yaz sıcaklarının etkisiyle yavruya bakım göstermemiş olabileceğini belirtti.

Fenomen maymun Punch ın oyuncağı yok satıyor! İşte Türkiye fiyatı 1

PELUŞ OYUNCAKLA KURDUĞU BAĞ GÜNDEM OLDU

Punch’ın bakıcılarına sarıldığı ve yanından ayırmadığı turuncu peluş oyuncakla vakit geçirdiği görüntüler, sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı. Özellikle yavru maymunun uyurken peluş oyuncağına sarılması ve korktuğunda ona yönelmesi, izleyenlerin dikkatini çekti.

Fenomen maymun Punch ın oyuncağı yok satıyor! İşte Türkiye fiyatı 2

Kısa sürede Punch ile özdeşleşen orangutan şeklindeki peluş oyuncak, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Punch’ın annesi' olarak anılmaya başlandı. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte oyuncağa olan talep hızla arttı ve bazı ülkelerde ürünün satışları rekor seviyelere ulaştı.

TÜRKİYE'DE DE SATIŞA SUNULDU

Punch’ın hikâyesinin küresel ölçekte ilgi görmesinin ardından peluş oyuncak Türkiye’de de satışa çıktı. Oyuncağın Türkiye’deki satış fiyatının 600 ile 700 TL arasında değiştiği bildirildi.

Fenomen maymun Punch ın oyuncağı yok satıyor! İşte Türkiye fiyatı 3

Hayvanat bahçesi tarafından paylaşılan görüntülerde Punch’ın hem dinlenirken hem de diğer maymunların saldırgan davranışlarından kaçarken peluş oyuncağına sığındığı görüldü. Bu görüntüler, yavru makakın kısa sürede hayvanat bahçesinin maskotu haline gelmesini sağladı.

Fenomen maymun Punch ın oyuncağı yok satıyor! İşte Türkiye fiyatı 4

Punch’ın duygusal hikâyesi ve peluş oyuncağıyla kurduğu bağ, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Canlı Skor
