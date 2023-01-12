Fenomen Mina Ceran sütyensiz pozuyla büyüledi! Mahsun Kırmızıgül'ün gelin adayıydı

Bir dönem Mahsun Kırmıgızül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Mina Ceran, son paylaşımıyla beğeni topladı.

Ceran iddialı paylaşımına ''Pozuna sadık biri'' notunu düştü.

Yasemin Şefkatli ''Baby girl'' yorumunda bulunurken, bir takipçisi ise ''Çok sarsıcı'' dedi.

Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunan Mina Ceran, cesur stiliyle sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

26 yaşındaki fenomen, duru güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Antalya'da doğup büyüyen Mina Ceran, lisans eğitimini medya ve iletişim üzerine almıştı.



