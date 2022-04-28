Fenomen Pucca itirafıyla şaşırttı! "Karaktersiz kızlardan bir tanesiyim"

İnternet fenomeni Pucca, konuk olduğu bir YouTube programında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Pucca Günlük, Küçük Aptalın Büyük Dünyası gibi eserlerle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Pucca, "Karaktersiz kızlardan bir tanesiyim" dedi.

PUCCA'DAN ŞAŞIRTAN İTİRAF!

3 Haziran 1987 İzmir doğumlu 34 yaşındaki Pucca, YouTube'da konuk olduğu bir programda ilişkisi hakkında konuştu. Açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü isim, "Ben de malesef ki o karaktersiz kızlardan bir tanesiyim. Sevgili bulunca bütün arkadaşlarını satan. İşimi gücümü satmıyorum ama genelde hep arkadaşlarımı satıyorum." dedi.

Konuşmalarına devam eden Pucca, "Her gittiği yere adamla beraber gitmek isteyen. Çünkü ondan asla ayrılmak istemiyorum sonsuza kadar beraber yaşayalım istediğim için." dedi. Pucca, adam gidince her şeye yeni baştan başladığını ve arkadaşlarından özür dilemeye başladığını ifadelerine ekleyerek arkadaşlarına, "İşte siz haklıydınız zaten o çok gerizekalı bir herifti falan filan..." dediğini söyledi.

Çok konuşulacak açıklamalarına devam eden 1 çocuk annesi Pucca, "Arkadaşlarından özür dileme kısmına geldiysen bir daha barışmaman lazım. Ama adamın barışmasını da 1, 2 ay bekliyorum. Sonrasında baktık barışmıyoruz arkadaşlarıma dönüyorum yine." dedi ve, "Boşanmak bana iyi geldi. Bir süre erkek yüzü görmek istemedim çünkü. Gerçekten tiksindim" diye ekledi.

Pucca 2015 ve 2019 yılları arasında Osman Karagöz ile evli kaldı.

