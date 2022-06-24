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Fenomen Serel Yereli sütyenli pozuyla olay oldu! "Ve Tanrı kadını yarattı"

24.06.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın cesur isimlerinden biri olan Serel Yereli birbirinden iddialı pozlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sütyenli poz veren Serel Yereli, o pozla nefes kesti.

Fenomen Serel Yereli sütyenli pozuyla olay oldu! "Ve Tanrı kadını yarattı"

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan fenomen Serel Yereli cesur pozlarını peş peşe paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde mini elbisesiyle adından söz ettiren Serel Yereli bu defa sütyeniyle poz verdi.

SÜTYENLİ POZUYLA OLAY OLDU

1996 İzmir doğumlu Serel Yereli 26 yaşındadır.

Fenomen Serel Yereli sütyenli pozuyla olay oldu!

Sütyenli pozunu paylaşan Serel Yereli'ye takipçileri sessiz kalmadı.

Fenomen Serel Yereli sütyenli pozuyla olay oldu!

O poza, "Ve Tanrı kadını yarattı", "Arabada bikini partisi mi var?" gibi yorumlar geldi.

Fenomen Serel Yereli sütyenli pozuyla olay oldu!

Oyunculuk deneyimi bulunan Serel Yereli Bodrum Masalı projesinde yer aldı.

Fenomen Serel Yereli sütyenli pozuyla olay oldu!

Fenomen Serel Yereli sütyenli pozuyla olay oldu!

Fenomen Serel Yereli sütyenli pozuyla olay oldu!

Fenomen Serel Yereli sütyenli pozuyla olay oldu!

Fenomen Serel Yereli sütyenli pozuyla olay oldu!


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Anahtar Kelimeler:
Serel Yereli Instagram
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