Fenomen Serel Yereli sütyenli pozuyla olay oldu! "Ve Tanrı kadını yarattı"

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan fenomen Serel Yereli cesur pozlarını peş peşe paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde mini elbisesiyle adından söz ettiren Serel Yereli bu defa sütyeniyle poz verdi.

SÜTYENLİ POZUYLA OLAY OLDU

1996 İzmir doğumlu Serel Yereli 26 yaşındadır.

Sütyenli pozunu paylaşan Serel Yereli'ye takipçileri sessiz kalmadı.

O poza, "Ve Tanrı kadını yarattı", "Arabada bikini partisi mi var?" gibi yorumlar geldi.

Oyunculuk deneyimi bulunan Serel Yereli Bodrum Masalı projesinde yer aldı.



