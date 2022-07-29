Fenomen Şeyda Erdoğan bikinili poz verdi! "Bu fizik ne?"

Fenomen Şeyda Erdoğan birbirinden cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Özel hayatını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Erdoğan, bikinisiyle yaktı geçti. İşte detaylar...

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Şeyda Erdoğan cesur pozları kadar düzgün fiziğiyle de konuşuluyor.

Bikinili poz veren Erdoğan, cesur pozuyla çok sayıda beğeni aldı.

Öte yandan düzgün fiziğine yorum yağdı.

Takipçiler, "Bu fizik ne?", "Su bile mi içmiyorsun dümdüz karın mı olur?" gibi yorumlar yaptı.

24 yaşındaki Şeyda Erdoğan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde eğitim aldı.

Sosyal paylaşım mecralarını etkili olarak kullanan Erdoğan'ın yüz binlerce takipçisi bulunuyor.





