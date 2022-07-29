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Fenomen Şeyda Erdoğan bikinili poz verdi! "Bu fizik ne?"

29.07.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyda Erdoğan YouTube için çektiği makyaj videoları ile tanındı. Daha sonralarında özel hayatıyla da takip edilen isimlerden biri olan Erdoğan, şimdilerde cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Fenomen Şeyda Erdoğan bikinili poz verdi! "Bu fizik ne?"

Fenomen Şeyda Erdoğan birbirinden cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Özel hayatını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Erdoğan, bikinisiyle yaktı geçti. İşte detaylar...

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Şeyda Erdoğan cesur pozları kadar düzgün fiziğiyle de konuşuluyor.

Fenomen Şeyda Erdoğan bikinili poz verdi!

Bikinili poz veren Erdoğan, cesur pozuyla çok sayıda beğeni aldı.

Fenomen Şeyda Erdoğan bikinili poz verdi!

Öte yandan düzgün fiziğine yorum yağdı.

Fenomen Şeyda Erdoğan bikinili poz verdi!

Takipçiler, "Bu fizik ne?", "Su bile mi içmiyorsun dümdüz karın mı olur?" gibi yorumlar yaptı.

Fenomen Şeyda Erdoğan bikinili poz verdi!

24 yaşındaki Şeyda Erdoğan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde eğitim aldı.

Fenomen Şeyda Erdoğan bikinili poz verdi!

Sosyal paylaşım mecralarını etkili olarak kullanan Erdoğan'ın yüz binlerce takipçisi bulunuyor.

Fenomen Şeyda Erdoğan bikinili poz verdi!

Fenomen Şeyda Erdoğan bikinili poz verdi!

Fenomen Şeyda Erdoğan bikinili poz verdi!

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Şeyda Erdoğan
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