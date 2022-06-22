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Fenomen Sibil Çetinkaya çiçekli bikinisiyle Instagram'ı yaktı! "Dua Lipa sandım"

22.06.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube ve Instagram'da aktif olan içerik üreticisi Sibil Çetinkaya, tatil pozlarını paylaşmaya tam gaz devam ediyor. Çiçekli bikinisiyle poz veren isim, takipçilerinden tam not aldı.

Fenomen Sibil Çetinkaya çiçekli bikinisiyle Instagram'ı yaktı! "Dua Lipa sandım"

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Sibil Çetinkaya, paylaşımlarıyla göze çarpıyor. YouTube ve Instagram'da aktif olarak paylaşım yapan Çetinkaya, çiçekli bikinisiyle poz verdi.

SİBİL ÇETİNKAYA'DAN BİKİNİLİ POZ!

Genç fenomen Sibil Çetinkaya bikinili pozuyla, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetildi.

Fenomen Sibil Çetinkaya çiçekli bikinisiyle Instagram'ı yaktı!

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Çetinkaya'ya, "Dua Lipa sandım", "Aşırı beğendim" gibi yorumlar geldi.

Fenomen Sibil Çetinkaya çiçekli bikinisiyle Instagram'ı yaktı!

Pozlarıyla dikkat çeken ismin YouTube'da 380, Instagram'da 504 bin takipçisi bulunuyor.

Fenomen Sibil Çetinkaya çiçekli bikinisiyle Instagram'ı yaktı!

Çetinkaya, YouTube'da günlük videolarını paylaşıyor.

Fenomen Sibil Çetinkaya çiçekli bikinisiyle Instagram'ı yaktı!

Fenomen Sibil Çetinkaya çiçekli bikinisiyle Instagram'ı yaktı!

Fenomen Sibil Çetinkaya çiçekli bikinisiyle Instagram'ı yaktı!

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