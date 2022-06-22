Fenomen Sibil Çetinkaya çiçekli bikinisiyle Instagram'ı yaktı! "Dua Lipa sandım"

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Sibil Çetinkaya, paylaşımlarıyla göze çarpıyor. YouTube ve Instagram'da aktif olarak paylaşım yapan Çetinkaya, çiçekli bikinisiyle poz verdi.

SİBİL ÇETİNKAYA'DAN BİKİNİLİ POZ!

Genç fenomen Sibil Çetinkaya bikinili pozuyla, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetildi.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Çetinkaya'ya, "Dua Lipa sandım", "Aşırı beğendim" gibi yorumlar geldi.

Pozlarıyla dikkat çeken ismin YouTube'da 380, Instagram'da 504 bin takipçisi bulunuyor.

Çetinkaya, YouTube'da günlük videolarını paylaşıyor.





