Fenomen Sibil Çetinkaya'dan sütyenli poz! "Bu sen misin?"

YouTube, Instagram gibi sosyal mecraları aktif olarak kullanan Sibil Çetinkaya sık sık paylaşım yapıyor. Tarzıyla da beğenileri toplayan fenomen zaman zaman cesur pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

SİBİL ÇETİNKAYA SÜTYENLİ POZ VERDİ

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde mayolu pozuyla adından söz ettirmişti.

Son zamanların gündeme gelen isimlerinden biri olan fenomen, bu defa sütyenli pozunu paylaştı.

Kombiniyle dikkat çeken Çetinkaya'ya, "Bu sen misin?", "Nazar boncukları devam" gibi yorumlar geldi.

27 yaşındaki Sibil Çetinkaya İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünde eğitim aldı.

YouTube kanalı için günlük, yaşam tarzı türünde içerikler çekip yayınlıyor.





