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Fenomen Sibil Çetinkaya'dan sütyenli poz! "Bu sen misin?"

02.05.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren fenomen Sibil Çetinkaya, yırtmaçlı eteği ve sütyeniyle poz verdi.

Fenomen Sibil Çetinkaya'dan sütyenli poz! "Bu sen misin?"

YouTube, Instagram gibi sosyal mecraları aktif olarak kullanan Sibil Çetinkaya sık sık paylaşım yapıyor. Tarzıyla da beğenileri toplayan fenomen zaman zaman cesur pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

SİBİL ÇETİNKAYA SÜTYENLİ POZ VERDİ

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde mayolu pozuyla adından söz ettirmişti.

Fenomen Sibil Çetinkaya'dan sütyenli poz!

Son zamanların gündeme gelen isimlerinden biri olan fenomen, bu defa sütyenli pozunu paylaştı.

Fenomen Sibil Çetinkaya'dan sütyenli poz!

Kombiniyle dikkat çeken Çetinkaya'ya, "Bu sen misin?", "Nazar boncukları devam" gibi yorumlar geldi.

Fenomen Sibil Çetinkaya'dan sütyenli poz!

27 yaşındaki Sibil Çetinkaya İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünde eğitim aldı.

Fenomen Sibil Çetinkaya'dan sütyenli poz!

YouTube kanalı için günlük, yaşam tarzı türünde içerikler çekip yayınlıyor.

Fenomen Sibil Çetinkaya'dan sütyenli poz!

Fenomen Sibil Çetinkaya'dan sütyenli poz!

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