Fenomen Sibil Çetinkaya'nın mini etekli pozuna yorum yağdı! İç çamaşırı detayı dikkat çekti

Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarla adından söz ettiren Sibil Çetinkaya, bu defa beyaz mini eteğiyle dikkatleri üzerine çekti. İç çamaşırını gizlememeyi tercih eden Sibil Çetinkaya'nın cesur stiline takipçileri kayıtsız kalamadı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Çetinkaya'nın tarzına övgü dolu yorumlar yağdırırken, bazıları ise bu stili beğenmediğini belirtti.

Sibil Çetinkaya, bir dönem yakışıklı oyuncu Burak Yörük ile aşk yaşamıştı.

Şimdilerde Seversin dizisinde rol alan Burak Yörük, Tuana Yılmaz ile aşk yaşıyor.

Burak Yörük'ün, Sibil Çetinkaya'yı aldattığı, ikilinin bu nedenle ayrıldığı iddia edilmişti.

SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR?

28 yaşındaki Sibil Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim bölümünü bitirdi.

Londra'da oyunculuk eğitimi alan Çetinkaya, Türkiye'ye döndükten sonra TV8'de çalıştı.

Meslek olarak oyunculuğu seçmeyen Sibil Çetinkaya, bir süre kamera arkasında görev aldı.

YouTube kanalı bulunan fenomenin 350 binden fazla abonesi bulunuyor.

Instagram'da da çok aktif olan Çetinkaya'nın 500 bin takipçisi mevcut.



