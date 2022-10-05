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Fenomen Sibil Çetinkaya'nın mini etekli pozuna yorum yağdı! İç çamaşırı detayı dikkat çekti

05.10.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seversin dizisinin başrol oyuncusu Burak Yörük ile yaşadığı aşkla akıllara kazınan fenomen Sibil Çetinkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Dünyaca ünlü bir giyim markası için kamera karşısına geçen Sibil Çetinkaya, mini etekli pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın mini etekli pozuna yorum yağdı! İç çamaşırı detayı dikkat çekti

Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarla adından söz ettiren Sibil Çetinkaya, bu defa beyaz mini eteğiyle dikkatleri üzerine çekti. İç çamaşırını gizlememeyi tercih eden Sibil Çetinkaya'nın cesur stiline takipçileri kayıtsız kalamadı.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın mini etekli pozuna yorum yağdı! İç çamaşırı detayı dikkat çekti

Bazı sosyal medya kullanıcıları Çetinkaya'nın tarzına övgü dolu yorumlar yağdırırken, bazıları ise bu stili beğenmediğini belirtti.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın mini etekli pozuna yorum yağdı! İç çamaşırı detayı dikkat çekti

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın mini etekli pozuna yorum yağdı! İç çamaşırı detayı dikkat çekti

Sibil Çetinkaya, bir dönem yakışıklı oyuncu Burak Yörük ile aşk yaşamıştı.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın mini etekli pozuna yorum yağdı! İç çamaşırı detayı dikkat çekti

Şimdilerde Seversin dizisinde rol alan Burak Yörük, Tuana Yılmaz ile aşk yaşıyor.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın mini etekli pozuna yorum yağdı! İç çamaşırı detayı dikkat çekti

Burak Yörük'ün, Sibil Çetinkaya'yı aldattığı, ikilinin bu nedenle ayrıldığı iddia edilmişti.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın mini etekli pozuna yorum yağdı! İç çamaşırı detayı dikkat çekti

SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR?

28 yaşındaki Sibil Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim bölümünü bitirdi.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın mini etekli pozuna yorum yağdı! İç çamaşırı detayı dikkat çekti

Londra'da oyunculuk eğitimi alan Çetinkaya, Türkiye'ye döndükten sonra TV8'de çalıştı.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın mini etekli pozuna yorum yağdı! İç çamaşırı detayı dikkat çekti

Meslek olarak oyunculuğu seçmeyen Sibil Çetinkaya, bir süre kamera arkasında görev aldı.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın mini etekli pozuna yorum yağdı! İç çamaşırı detayı dikkat çekti

YouTube kanalı bulunan fenomenin 350 binden fazla abonesi bulunuyor.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın mini etekli pozuna yorum yağdı! İç çamaşırı detayı dikkat çekti

Instagram'da da çok aktif olan Çetinkaya'nın 500 bin takipçisi mevcut.

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın mini etekli pozuna yorum yağdı! İç çamaşırı detayı dikkat çekti


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