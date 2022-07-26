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Fenomen Sibil Çetinkaya poz vermekte zorluk çekti! Derin bacak yırtmacıyla sınırları zorladı...

26.07.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel fenomen Sibil Çetinkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Her paylaşımıyla beğeni butonunu çökerten güzel fenomen, son olarak giydiği elbiseyle sınırları zorladı. Kasıklarına kadar uzanan yırtmacıyla dikkat çeken Çetinkaya, önden poz vermekte zorlu çekti.

Fenomen Sibil Çetinkaya poz vermekte zorluk çekti! Derin bacak yırtmacıyla sınırları zorladı...

Güzel fenomen Sibil Çetinkaya, paylaşımlarıyla nefes kesmeye devam ediyor. Tatiline devam eden güzel fenomen, her fırsatta takipçilerine yeni pozlarını sergiliyor. Son olarak dekolteli elbisesiyle sınırları zorlayan Sibil Çetinkaya'nın derin bacak yırtmacı olay yarattı.

DERİN YIRTMACIYLA OLAY OLDU

Instagram'ın fenomen isimleri arasında yer alan Sibil Çetinkaya, paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

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Her fırsatta cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel fenomen, son olarak derin bacak yırtmacıyla dikkat çekti.

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Elbisesinin yırtmacının fazla olmasıyla önden poz vermekte zorlu çeken güzel fenomene beğeni ve yorum yağdı.

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Takipçilerinden bazıları Sibil Çetinkaya'nın yırtmacına tepki gösterdi ve "Yırtmacın o kadar saçma ki sen bile önden poz verememişsin" sözleriyle dikkat çekti.

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Sibil Çetinkaya 10 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. Bir ablası ve bir de ikizi vardır.

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İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde okuyan Sibil Çetinkaya, Medya ve İletişim Bölümünden mezun olmuştur.

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İkizi ile beraber sosyal medyada çektiği videolarla ünlenen Sibil Çetinkaya şimdilerde Instagram hesabından aldığı reklamlarla geçimini kolayca sağlıyor.

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