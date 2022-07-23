Fenomen Sibil Çetinkaya süper minili pozlarıyla Bodrum'u salladı! "Fiziğe bak maşallah"

Güzel fenomen Sibil Çetinkaya, tatil paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bikinili tekne pozlarıyla olay yaratan güzel isim, son olarak süper mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı. Güzel fenomenin paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.

SÜPER MİNİSİYLE BODRUM'U SALLADI

Instagram hesabında 508 bin takipçisi bulunan güzel fenomen Sibil Çetinkaya, pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Güzelliği ve fiziğiyle olay yaratan Çetinkaya, son olarak Bodrum tatilinden süper minili pozlarını paylaştı.

28 yaşındaki güzel fenomenin paylaşımları sonrasında takipçileri pozlarını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Takipçilerinden bazıları paylaşımın altına, "Tablo gibisin" ve "Bu nasıl fizik maşallah" yorumunda bulundu.





