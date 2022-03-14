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Fenomen Sibil Çetinkaya süper minili pozlarıyla Paris'i kasıp kavurdu!

14.03.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem yakışıklı oyuncu Burak Yörük ile aşk yaşayan fenomen Sibil Çetinkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sibil Çetinkaya, bu defa Paris'ten paylaştığı süper minili pozlarıyla adından söz ettirdi.

Fenomen Sibil Çetinkaya süper minili pozlarıyla Paris'i kasıp kavurdu!

YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanan fenomen Sibil Çetinkaya, Paris stiliyle beğeni topladı. Süper minisinin üstüne kısa bir bluz tercih eden Çetinkaya, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Fenomen Sibil Çetinkaya süper minili pozlarıyla Paris'i kasıp kavurdu!

Sibil Çetinkaya'nın cesur stiline ''Gittikçe güzelleşiyorsun'', ''Gurbette üşüteceksin Sibil!'' ve ''Bakmaya doyamıyorum'' gibi yorumlar yapıldı.

Fenomen Sibil Çetinkaya süper minili pozlarıyla Paris'i kasıp kavurdu!

Fenomen Sibil Çetinkaya süper minili pozlarıyla Paris'i kasıp kavurdu!

27 yaşındaki Sibil Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya İletişim bölümünü bitirdikten sonra Londra'da oyunculuk eğitimi aldı.

Türkiye'ye döndükten sonra oyunculuk yapmak istemeyen Sibil Çetinkaya, TV8'in kamera arkası ekibinde görev aldı.

YouTube kanalında makyaj ve yaşam tarzı içerikleri üreten Sibil Çetinkaya, Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burak Yörük ile yaşadığı aşkla ününe ün kattı.

Instagram'da 500 bine yakın takipçisi bulunan Sibil Çetinkaya'nın, YouTube'da 380 bin abonesi mevcut.


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