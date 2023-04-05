Fenomen Simge Barankoğlu derin göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Bakana bir daha baktırdı

Ünlü fenomen Simge Barankoğlu, daha önce gözaltına alınarak gündem olmuştu. Sosyal medya hesaplarında yüksek sayıda takipçiye sahip olan Simge Barankoğlu, paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden biri. Son olarak dekolteli paylaşımlarda bulunan Simge Barankoğlu, bakana bir daha baktırdı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinden olan Simge Barankoğlu, 1 Ocak 1995 yılında dünyaya geldi.

Adnan Menderes Üniversitesi'nden mezun olan Simge Barankoğlu, günümüzde sosyal medya fenomenliği yapıyor.

27 yaşında ve boğa burcu olan Simge Barankoğlu'nun Instagram'da 1.2 milyon, TikTok'ta ise 1.8 milyon takipçisi bulunuyor.

İşte Simge Barankoğlu'nun yeni paylaşımları...



