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Fenomen Simge Barankoğlu derin göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Bakana bir daha baktırdı

05.04.2023 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Simge Barankoğlu sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Bir dönem 'Örümcek, korktun mu? Yılan, korktun mu? Korkmadın mı?' sözleriyle yeni bir akım başlatan Barankoğlu, sonrasında Instagram ve TikTok hesaplarında paylaştığı videolarıyla ünlendi. Cesur pozlarıyla da dikkat çeken ismin göğüs dekolteli pozları dikkat çekti.

Fenomen Simge Barankoğlu derin göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Bakana bir daha baktırdı

Ünlü fenomen Simge Barankoğlu, daha önce gözaltına alınarak gündem olmuştu. Sosyal medya hesaplarında yüksek sayıda takipçiye sahip olan Simge Barankoğlu, paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden biri. Son olarak dekolteli paylaşımlarda bulunan Simge Barankoğlu, bakana bir daha baktırdı.

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İzmir'in Ödemiş ilçesinden olan Simge Barankoğlu, 1 Ocak 1995 yılında dünyaya geldi.

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Adnan Menderes Üniversitesi'nden mezun olan Simge Barankoğlu, günümüzde sosyal medya fenomenliği yapıyor.

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27 yaşında ve boğa burcu olan Simge Barankoğlu'nun Instagram'da 1.2 milyon, TikTok'ta ise 1.8 milyon takipçisi bulunuyor.

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İşte Simge Barankoğlu'nun yeni paylaşımları...

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