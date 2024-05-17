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Ferdi Kadıoğlu için istenilen bonservisi kabul ettiler! Yıldız isim yeni sezonda 'Ada' yolcusu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.05.2024 15:04
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Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına az bir zaman kala transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sezonun en iyilerinden olan Ferdi Kadıoğlu için görüşmeye gelen İngiliz devi ile büyük oranda anlaşma sağlandığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Ferdi Kadıoğlu için istenilen bonservisi kabul ettiler! Yıldız isim yeni sezonda 'Ada' yolcusu
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu için bu kez devreye giren kulüp İngiliz devi Arsenal oldu.

Transferi bitirebilmek adına Sarı-Lacivertli kurmaylarla ciddi bir şekilde pazarlık masasına oturan Arsenallı yetkililer transferi bitirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazır.

MİKTARI MAKUL BULDULAR

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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe ile henüz pazarlık masasına oturmayan Londra temsilcisinin 25 milyon euro'luk bonservis bedelini makul bulduğu belirtildi.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

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Fenerbahçe'de bu sezon 49 maçta süre bulan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı. Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertlilerle mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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