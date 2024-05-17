Ferdi Kadıoğlu için istenilen bonservisi kabul ettiler! Yıldız isim yeni sezonda 'Ada' yolcusu

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu için bu kez devreye giren kulüp İngiliz devi Arsenal oldu.

Transferi bitirebilmek adına Sarı-Lacivertli kurmaylarla ciddi bir şekilde pazarlık masasına oturan Arsenallı yetkililer transferi bitirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazır.

MİKTARI MAKUL BULDULAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe ile henüz pazarlık masasına oturmayan Londra temsilcisinin 25 milyon euro'luk bonservis bedelini makul bulduğu belirtildi.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'de bu sezon 49 maçta süre bulan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı. Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertlilerle mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





