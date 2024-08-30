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Ferdi Kadıoğlu'na nazar değdi! Yakın arkadaşı Arda Güler ile aynı kaderi yaşadı... İngiliz ekibindeki ilk antrenmanında sakatlandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.08.2024 20:56
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Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Brighton'a transfer ettiği milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, yeni takımındaki ilk antrenmanında talihsiz bir sakatlık yaşadı. İşte detaylar...

Ferdi Kadıoğlu'na nazar değdi! Yakın arkadaşı Arda Güler ile aynı kaderi yaşadı... İngiliz ekibindeki ilk antrenmanında sakatlandı
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Brighton & Hove Albion
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Fenerbahçe'nin 30 milyon euro gibi rekor bir bedelle Brighton'a gönderdiği Ferdi Kadıoğlu'nun yeni macerası talihsiz başladı. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da şanssız bir sakatlık yaşadı.

TFF DE DUYURDU

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Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığını TFF de duyurdu. A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklanırken, federasyondan yapılan açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı bildirildi.

4-5 HAFTA YOK

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Antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nda Grade 2 kas yırtığı tespit edilirken yıldız futbolcunun 4-5 hafta arası sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

ARDA GÜLER İLE AYNI KADER

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Fenerbahçe'nin bir başka rekor transferi Arda Güler de Real Madrid'e transferinin ilk günlerinde antrenmanda sakatlanmış ve takımdan ayrı kalmıştı.

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Ferdi Kadıoğlu Sakatlık son dakika brighton fenerbahçe premier lig
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