Ferdi Kadıoğlu'na nazar değdi! Yakın arkadaşı Arda Güler ile aynı kaderi yaşadı... İngiliz ekibindeki ilk antrenmanında sakatlandı

Fenerbahçe'nin 30 milyon euro gibi rekor bir bedelle Brighton'a gönderdiği Ferdi Kadıoğlu'nun yeni macerası talihsiz başladı. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da şanssız bir sakatlık yaşadı.

TFF DE DUYURDU

Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığını TFF de duyurdu. A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklanırken, federasyondan yapılan açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı bildirildi.

4-5 HAFTA YOK

Antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nda Grade 2 kas yırtığı tespit edilirken yıldız futbolcunun 4-5 hafta arası sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

ARDA GÜLER İLE AYNI KADER

Fenerbahçe'nin bir başka rekor transferi Arda Güler de Real Madrid'e transferinin ilk günlerinde antrenmanda sakatlanmış ve takımdan ayrı kalmıştı.