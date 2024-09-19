Ferdi Kadıoğlu'ndan ilk gol açıklaması! '' Hesabı açtım...''

Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton Have & Albion, İngiltere Lig Kupası 3. turunda Wolverhampton'ı konuk etti. Maçı 3-2 kazanan Brighton'da oyuna sonradan giren Ferdi Kadıoğlu, ilk golünü atmayı başardı.

İşte Ferdi Kadıoğlu'nun sözleri;

''GOL, GOLDÜR''

"Basit ya da güzel gol olması fark etmez. Gol, goldür. Sonunda gereksiz bir gol yedik ama hepimiz üst tura çıktığımız için mutluyuz"

''HESABI AÇTIM''

"Elbette daha güzel bir gol atmak isterdim ama benim için fark etmez. İlk golümü attım ve hesabı açtım"

''ÖNDE DE OYNAYABİLİRİM''

"Son maçtan farklı olarak sağ kanatta oynadım. Sadece plana uydum. Son üç yıldır ağırlıklı olarak bek pozisyonunda oynadım ama teknik direketör beni önde kullanmak isterse bunu da yapabilirim."

''O DA BUNDAN MEMNUNDUR''

"Hürzeler bana gol atmamı söylemedi. Ama gol attım, sanırım o da bundan memnun oldu.''

''SON GOL GEREKSİZDİ''

"Son gol gereksizdi. Oyunu daha iyi yönetmeliyiz. Bundan ders çıkarmalıyız ama en önemlisi bir sonraki tura yükselmemiz."

''FENA DEĞİLDİ''

"Geçen hafta küçük bir sakatlık yaşadım. Ipswich maçından sonra kasığımda biraz ağrı vardı. Bu yüzden Wolverhampton maçında çok fazla oynayamadım ama az da olsa oynamak için hazırdım. Sanırım bu maçta 10 dakika oynadım ve gol attım. Fena değil."

''BANA ÇOK YARDIMCI OLUYORLAR''

"Oyuncular çok iyi. Bana çok yardımcı oluyorlar. Çok sayıda Hollandalı futbolcu var. Bu da alışmamı kolaylaştırıyor. Tesisler harika, yemekler, sahalar, spor salonu, güzel bir spa var, her şey harika. Evimi buldum. Yerleşmek için mobilyaları bekliyorum. Şimdilik iyi gidiyor."