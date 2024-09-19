SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Ferdi Kadıoğlu'ndan ilk gol açıklaması! '' Hesabı açtım...''

Ferdi Kadıoğlu'ndan ilk gol açıklaması! '' Hesabı açtım...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.09.2024 17:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yeni takımıyla ilk golünü İngiltere Lig Kupası'nda attı. Milli futbolcu, attığı gol hakkında açıklama yaptı.

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Brighton & Hove Albion
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton Have & Albion, İngiltere Lig Kupası 3. turunda Wolverhampton'ı konuk etti. Maçı 3-2 kazanan Brighton'da oyuna sonradan giren Ferdi Kadıoğlu, ilk golünü atmayı başardı.

İşte Ferdi Kadıoğlu'nun sözleri;

''GOL, GOLDÜR''

274-012201-ferdi-3_700x400

"Basit ya da güzel gol olması fark etmez. Gol, goldür. Sonunda gereksiz bir gol yedik ama hepimiz üst tura çıktığımız için mutluyuz"

''HESABI AÇTIM''

476182

"Elbette daha güzel bir gol atmak isterdim ama benim için fark etmez. İlk golümü attım ve hesabı açtım"

''ÖNDE DE OYNAYABİLİRİM''

ferdi-kadioglu-brighton-in-sundugu-plan-ilgi-cekiciydi

"Son maçtan farklı olarak sağ kanatta oynadım. Sadece plana uydum. Son üç yıldır ağırlıklı olarak bek pozisyonunda oynadım ama teknik direketör beni önde kullanmak isterse bunu da yapabilirim."

''O DA BUNDAN MEMNUNDUR''

Screenshot_2

"Hürzeler bana gol atmamı söylemedi. Ama gol attım, sanırım o da bundan memnun oldu.''

''SON GOL GEREKSİZDİ''

Screenshot_1

"Son gol gereksizdi. Oyunu daha iyi yönetmeliyiz. Bundan ders çıkarmalıyız ama en önemlisi bir sonraki tura yükselmemiz."

''FENA DEĞİLDİ''

Screenshot_3

"Geçen hafta küçük bir sakatlık yaşadım. Ipswich maçından sonra kasığımda biraz ağrı vardı. Bu yüzden Wolverhampton maçında çok fazla oynayamadım ama az da olsa oynamak için hazırdım. Sanırım bu maçta 10 dakika oynadım ve gol attım. Fena değil."

''BANA ÇOK YARDIMCI OLUYORLAR''

Screenshot_4

"Oyuncular çok iyi. Bana çok yardımcı oluyorlar. Çok sayıda Hollandalı futbolcu var. Bu da alışmamı kolaylaştırıyor. Tesisler harika, yemekler, sahalar, spor salonu, güzel bir spa var, her şey harika. Evimi buldum. Yerleşmek için mobilyaları bekliyorum. Şimdilik iyi gidiyor."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu brighton premier lig
En Çok Okunan Haberler
%44 zam gündemdeyken, Mehmet Şimşek'e çağrı

%44 zam gündemdeyken, Mehmet Şimşek'e çağrı

CHP'li başkandan tepki çeken hareket!

CHP'li başkandan tepki çeken hareket!

11 Gollü Şampiyonlar Ligi maçı sonrası beklenen oldu!

11 Gollü Şampiyonlar Ligi maçı sonrası beklenen oldu!

İrfan Can Kahveci, kendisine yapılan teklifi kabul etti!

İrfan Can Kahveci, kendisine yapılan teklifi kabul etti!

Galatasaray'da Osimhen'in rakibe verdiği yanıt sosyal medyanın gündeminde!

Galatasaray'da Osimhen'in rakibe verdiği yanıt sosyal medyanın gündeminde!

Ferdi Kadıoğlu'ndan ilk gol açıklaması!

Ferdi Kadıoğlu'ndan ilk gol açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.