Ferdi Kadıoğlu'ndan maç sonunda ilginç açıklama! ''Ben bile kendime şaşırıyorum, arkadaşlarım 'tamam sakin ol Ferdi' diyor''

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son haftasında sahasında Spartak Trnava ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu 36. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

"FERDİ, BU SEZONKİ 2. GOLÜNE İMZA ATTI"

Dusan Tadic’in pasıyla fileleri havalandıran Ferdi, bu sezonki 2. golüne imza attı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zimbru filelerini de havalandırmıştı. Trendyol Süper Lig’de 14 maça çıkan Ferdi’nin 2 asisti bulunuyor. Ferdi, Avrupa Konferans Ligi’nde ise bugün 9. maça çıktı.

"BEN BİLE KENDİME ŞAŞIRIYORUM"

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, Spartak Trnava karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi. Ferdi, "Bazen ben bile kendime şaşırıyorum. 90. dakikada hala hücum edecek enerjim var. Hatta takım arkadaşlarım da 'Tamam sakin son dakikadayız' diyor. Ancak son dakikalarda bütün oyuncular yorgun olduğu zaman ekstra asist yapma imkanı bulabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.





