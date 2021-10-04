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Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a kimlikli yanıt!

04.10.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, bir paylaşımda bulundu.

Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a kimlikli yanıt!

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un sözlerine yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Baba Kadıoğlu, Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını paylaşarak, "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik Kartı gerisini size bırakıyorum TFF" ifadelerini kullandı.

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STEFAN KUNTZ NE DEMİŞTİ?

A Milli Takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, basın mensuplarıyla bir araya geldiği sohbet toplantısında Ferdi Kadıoğlu açıklaması yapmıştı.

Alman teknik adam, Kadıoğlu'nun durumunun sorulması üzerine, "Öncelikle Ferdi'nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir." sözlerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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