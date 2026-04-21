Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de tarih yazıyor! Chelsea'yi çaresiz bıraktı

İngiltere Premier Lig'de heyecan fırtınası tüm hızıyla devam ederken, milli gururumuz Ferdi Kadıoğlu Ada'yı sallamaya devam ediyor! Sezon başından bu yana sergilediği üstün performansla İngiliz taraftarların sevgilisi haline gelen genç yıldızımız, bu kez yeteneğini muhteşem bir golle süsledi.

CHELSEA'Yİ 3. DAKİKADA AVLADI

Premier Lig'de Brighton & Hove Albion formasıyla sahaya çıkan Ferdi Kadıoğlu, takımının Londra devi Chelsea ile karşı karşıya geldiği zorlu mücadelede adeta maça fırtına gibi başladı.

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte hücuma destek veren ve rakip ceza sahasına sızan milli futbolcumuz, henüz 3. dakikada topla buluşarak Chelsea ağlarını sarsmayı başardı. Erken gelen bu şok gol, hem Brighton tribünlerini ayağa kaldırdı hem de Chelsea savunmasını çaresiz bıraktı.

PREMİER LİG'DEKİ İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu, Chelsea'ye attığı golle bu sezonki ilk golünü atmış oldu.