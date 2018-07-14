Ferdi Kadıoğlu resmen Fenerbahçe'de (Ferdi Kadıoğlu kimdir?)

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transferini resmen açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, NEC Nijmegen forması giyen, Hollanda genç milli takımı oyuncusu, 1999 doğumlu Ferdi Erenay Kadıoğlu’nu kadrosuna katmıştır. Ferdi Kadıoğlu’na Fenerbahçe Ailesi’ne hoşgeldin diyor, çubuklu forma altında nice zaferler ve şampiyonluklar dolu yıllar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Ferdi’nin transferiyle ilgili şu sözleri kullandı: "Ferdi gibi genç, yetenekli ve potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncuyu Fenerbahçe ailesine katabilmekten dolayı çok mutluyuz. Takıma uzun yıllar hizmet vermesini diliyorum."
7 Ekim 1999 tarihinde Arnhem'da doğan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın çeşitli altyapı takımlarında forma giydikten sonra ESA Rijkerswoerd'dan NEC Nijmegen'in genç takımına geldi. 2016 yılında A Takıma yükselme başarısı gösteren Ferdi'nin mevkisi orta saha...
Sağ ayağını etkili kullanan Ferdi'nin Hollanda ekibiyle 2021 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Bugüne kadar Hollanda U16, U17, U18 ve U19 Milli takım formalarınıda toplam 29 kez giyen Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmalarda 7 gol atmıştır. Geçtiğimiz sezon Nijmegen ile Hollanda 2'nci Ligi'nde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 39 maçta 8 gol atma başarısı göstermişti.
UYRUK: HOLLANDA - TÜRKİYE
YAŞ: 18
BOY: 1.74
MEVKİ: ON NUMARA
AYAK: SAĞ
PİYASA DEĞERİ: 1,5 milyon Euro
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