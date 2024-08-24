Ferdi Kadıoğlu transferi Avrupa basınında! Juventus, United, Dortmund... Jose Mourinho, Premier Lig'e kaptırdı!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli kulüple Brighton arasındaki anlaşmanın ardından dün akşam saat 20.30'da İngiltere'ye hareket etti. Bugün sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen Kadıoğlu, Premier Lig ekibiyle sözleşme imzalayacak.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Brighton, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte toplam 35 milyon euro ödeyecek. Bu rakam, Ferdi'yi Türkiye'den yurt dışına satılan en pahalı futbolcu yapmasıyla birlikte en yüksek bedelli Türk oyuncu olarak listeye zirveden giriş yapacak. Bu transfer, Galatasaray'ın geçtiğimiz Ocak ayında Sacha Boey’i bonuslarla birlikte 35 milyon Euro’ya Bayern Münih’e sattığı rakamla eşdeğer olacak. Yıldız futbolcunun ayrıca Brighton kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Ferdi'nin transferi Avrupa basınının gündemine oturdu. İşte bu rekor transfere Avrupa'dan gelen yorumlar...

'MOURINHO, PREMIER LİG'E KAPTIRDI!' | A BOLA (PORTEKİZ)

"Rekor satış: Jose Mourinho, takımın yıldızını İngiltere Premier Lig'e kaptırdı. Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışına imza atacak."

'JUVENTUS İÇİN ÇOK PAHALIYDI' | TUTTO MARCETO (İTALYA)

"Juventus için çok pahalıydı. Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a gidiyor. Türk millî takımıyla 2024 Almanya Avrupa Futbol Şampiyonası macerasında çok iyi bir performans sergileyen 24 yaşındaki sol bek için harika bir adım."

'UNITED'IN LİSTESİNDEYDİ' | CENTRE DEVILS (İNGİLTERE)

"Brighton, Manchester United'ı mağlup ederek Türk millî oyuncuyu kadrosuna kattı. Fenerbahçe'de ve Avrupa Şampiyonası'ndaki etkileyici performansın ardından Türk oyuncu, Manchester United'ın sol bek adayları listesinin üst sıralarındaydı."

HÜRZELER ÇOK MERAKLI' | VOETBAL PRIMEUR (HOLLANDA)

"Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in daha önce en büyük hedef olarak gösterilen Kadıoğlu'na çok meraklı olduğu bildiriliyor. Genç hoca, savunma oyuncusunun gelmesi için yönetime baskı yaptı ve bu isteği sonunda gerçekleşti."

'DORTMUND'UN İLGİSİNİ ÇEKMİŞTİ' | VOETBAL ZONE (HOLLANDA)

"Ferdi Kadıoğlu geçen yaz harika bir EURO 2024 oynadı ve bu da Borussia Dortmund'un ilgisini çekti. Almanlar, Ian Maatsen'in yerine Kadıoğlu'nu transfer etmek istedi ancak Fenerbahçe'nin fiyat etiketini çok yüksek buldu."

'BOEY İLE AYNI SEVİYEDE' | TRANSFERMARKT (İSVİÇRE)

"Fenerbahçe, Kadıoğlu'nun Brighton'a transferini doğruladı. Transfer paketi açısından Sacha Boey ile aynı seviyede. Boey'nin geçen ocak ayında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transferinde aynı meblağ elde edilmişti."

'EN PAHALI SATIŞ' | KICKER (ALMANYA)

"Birkaç haftadır Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig'e gideceği yönünde söylentiler dolaşıyordu. Şimdi 24 yaşındaki futbolcunun 35,2 milyon euroya mal olması bekleniyor ve bu da onu Süper Lig tarihindeki en pahalı satış yapıyor."