Ferdi Tayfur, hastaneye kaldırıldı! Ferdi Tayfur'un hastalığı ne?

Türk müziğinin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde yüksek tansiyon şikayetiyle rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sanatçının, Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki evinde aniden fenalaşması üzerine, evinde çalışanlar sağlık ekibi çağırdı.

Hızla gelen sağlık ekipleri, Tayfur'u ambulansla Marmaris'teki özel bir hastaneye sevk etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Tayfur'un tedaviye alındığı bildirildi.

Sanatçının sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hayranları ve sevenleri Tayfur'a geçmiş olsun dileklerini iletmek için sosyal medyada destek mesajları paylaşıyor.

FERDİ TAYFUR'UN SON HALİ

Uzun süredir İstanbul dışında gözlerden uzak yaşayan ve 2011 yılında yüz felci geçirmişti. Son dönemde kızı Tuğçe ile sorunlar yaşayan Ferdi Tayfur son haliyle de gündeme geliyordu.

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır