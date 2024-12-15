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  4. Ferdi Tayfur, hastaneye kaldırıldı! Ferdi Tayfur'un hastalığı ne?

Ferdi Tayfur, hastaneye kaldırıldı! Ferdi Tayfur'un hastalığı ne?

15.12.2024 14:24
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Türk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, yüksek tansiyon şikayeti nedeniyle Muğla'nın Marmaris ilçesinde hastaneye kaldırıldı. Ferdi Tayfur son dönemde kızıyla yaşadığı sorunlarla gündeme geliyordu.

Ferdi Tayfur, hastaneye kaldırıldı! Ferdi Tayfur'un hastalığı ne?

Türk müziğinin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde yüksek tansiyon şikayetiyle rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sanatçının, Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki evinde aniden fenalaşması üzerine, evinde çalışanlar sağlık ekibi çağırdı.

Hızla gelen sağlık ekipleri, Tayfur'u ambulansla Marmaris'teki özel bir hastaneye sevk etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Tayfur'un tedaviye alındığı bildirildi.

Sanatçının sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hayranları ve sevenleri Tayfur'a geçmiş olsun dileklerini iletmek için sosyal medyada destek mesajları paylaşıyor.

FERDİ TAYFUR'UN SON HALİ

Uzun süredir İstanbul dışında gözlerden uzak yaşayan ve 2011 yılında yüz felci geçirmişti. Son dönemde kızı Tuğçe ile sorunlar yaşayan Ferdi Tayfur son haliyle de gündeme geliyordu.

Ekran görüntüsü 2024-12-15 142319Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
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