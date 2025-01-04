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  4. Ferdi Tayfur'un cenazesinde Devlet Bahçeli'nin zor anları! Aracına güçlükle ilerleyebildi

Ferdi Tayfur'un cenazesinde Devlet Bahçeli'nin zor anları! Aracına güçlükle ilerleyebildi

04.01.2025 15:35
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.01.2025 15:35
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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki usta sanatçı Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı. Yoğun katılımın olduğu cenaze törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Usta sanatçıya son vedasında hayli üzgün olduğu görülen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin alandan ayrılışı sırasında kısa süreli izdiham tehlikesi atlatıldı. Korumaların açtığı koridordan ilerleyen Bahçeli, güçlükle makam aracına binebildi.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak akşamı 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı. Ferdi Tayfur için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlendi.

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Tören sonrası Ferdi Tayfur'un naaşı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne getirildi. Cenaze törenine MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

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İZDİHAM TEHLİKESİ

Usta sanatçıya son vedasında hayli üzgün olduğu görülen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin alandan ayrılışı sırasında kısa süreli izdiham tehlikesi atlatıldı.

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BAHÇELİ, GÜÇLÜKLE İLERLEYEBİLDİ

Korumaların açtığı koridordan ilerleyen Bahçeli, güçlükle makam aracına binebildi.

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TAZİYE MESAJI YAYINLAMIŞTI

Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullanmıştı:

Mübarek üç aylar ile Regaib Kandili'ni idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah'ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana'nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı.

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Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun."

Tayfur'un, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin en sevdiği sanatçılar arasında olduğu ve klasik araçlarıyla yaptığı yolculuklarda da zaman zaman şarkılarını dinlediği biliniyor.

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Ferdi Tayfur
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