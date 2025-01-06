Ferdi Tayfur'un en yakın dostu son isteğini açıkladı! Kızı Tuğçe Tayfur gündemdeydi

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile sorunlar yaşayan ve küs olan Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra da aile içinde yaşananlar gündeme geldi.

Babası ile küs olan Tuğçe Tayfur son olarak "Ayırdınız beni babamdan, yapayalnız kalmış burada babam" diyerek fenalaşmıştı.

FERDİ TAYFUR'UN VASİYETİ

Tuğçe Tayfur'un yakın dostlarından Kenan Çınar usta sanatçının ölümünün ardından son isteğini açıkladı. Snob Magazin'in haberine göre; gazeteci Kenan Çınar, "Babam gibiydi. Dostluğumuz başkaydı. 3-4 gün önce Antalya'da hastanede beraberdik. Hastanedeyken, 'İyileşiyorum' dedi. Beraber sarıldık. Kendimde değilim" dedi.

Çınar, "Ferdi Tayfur'un vasiyeti var mıydı?" sorusuna, "Kızıyla barışmak istedi. 'Kızımla barışmak istiyorum' dedi" açıklamasını yaptı.

Sosyal medyada bu istek gündem oldu. Bu isteği duyanlar "Yazık kızına kavuşamadan öldü" yorumlarında bulundu.